Alec Baldwin lloraba angustiado tras matar a directora de fotografía

Alec Baldwin fue visto llorando el jueves afuera de la comisaría de policía tras matar de manera accidenteal a la directora de fotografía durante rodaje, reportó el diario The Santa Fe New Mexican.

Halyna Hutchins, directora de fotografía de la cinta “Rust”, y el director de la producción, Joel Souza, fueron baleados el jueves en el set de rodaje ubicado en el desierto al sur de Santa Fe, Nuevo Mexico, Estados Unidos, según funcionarios del Departamento de Policía del condado de Santa Fe.

En la fotografía se ve a un angustiado Alec Baldwin en el estacionamiento frente a la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe después de que lo interrogaran sobre el tiroteo en el set de la película Rust.

La oficina del alguacil confirmó que una pistola de utilería que Baldwin estaba usando mató a un miembro de la tripulación e hirió al director.

Alec Baldwin, de 63 años, supuestamente preguntó varias veces: "¿Por qué me entregaron una pistola caliente (cargada)?" después del accidente.

"El señor Baldwin fue interrogado por detectives. Él ofreció sus declaraciones y respondió sus preguntas. Vino de forma voluntaria, y dejó el edificio después que terminó el interrogatorio", informó un portavoz del departamento del sheriff del condado de Santa Fe.

Alec Baldwin seen weeping after accidentally shooting dead cinematographer with prop gun https://t.co/ZDfZanjcnb pic.twitter.com/0oU9k5anCQ