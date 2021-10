“You”: la serie-tendencia que relata la obsesión y el peligro de las redes sociales

Estefany Collado

Santo Domingo, RD

El thriller dramático, con tintes psicológicos, se estrenó en el 2018 en Netflix. Actualmente cuenta con tres temporadas, 30 episodios y una cuarta temporada confirmada aun sin fecha de estreno.

“You” es una de las series que inician mostrándonos el lado más oscuro del amor en tiempo de redes sociales (amor si así pudiera llamársele).

La primera temporada estuvo basada en la novela homónima de 2014 de Caroline Kepnes, la cual enamoró a más de 40 millones de espectadores quienes vieron el debut de la serie en el servicio de streaming, Netflix.

La ficción sigue la vida de Joe Goldberg (Gossip Girls), un gerente de una librería en Nueva York que se obsesiona con una clienta Guinevere Beck (Once Upon a Time).

La obsesión que desarrolla por su

cliente resultó de un enamoramiento a primera vista que ocasionó un amor tóxico que provoca una serie de vicisitudes y problemas entre no solo ambos personajes sino todo el que se involucra.

Los conocimientos tecnológicos de Joe y la popularidad en redes sociales que desarrolló Beck logran que este conozca cada uno de sus pasos y su manera de expresar y manejarse, lo que le hace aún más fácil “atrapar a su presa”.

En una segunda temporada, y sin dar muchos detalles para no causar “spoilers”, se involucran nuevos personajes que le dan un giro (no muy drástico a la historia, esto porque ya la emoción inicial de lo desconocido en este tipo de thriller no volvería a suceder), uno de ellos Love, interpretado por Victoria Pedretti (The Haunting of Bly Manor), quien resulta ser pieza importante en el desarrollo de esta segunda parte.

Joe se muda a Los Ángeles para dejar atrás su pasado y olvidar todo lo sucedido y empieza una nueva vida, pero es allí cunado se topa con Love, con la cual retoma sus obsesiones del pasado (perseguir y acosar) a quien él considera el nuevo amor de su vida, sin saber que ésta tiene “demonios” peores que los de él.

Entre ambas temporadas hay un elemento muy en común y, es que el acoso sexual es el rey, tomando en cuenta las obsesiones compulsivas y las ideas que se hace el personaje principal en cuanto al amor y al sexo con sus víctimas.

Actualmente se estrenó la tercera parte de la historia, donde detallan un poco más la nueva vida de la pareja (Joe y Love) y cómo un nuevo elemento puede intentar cambiar la esencia de los dos.

Sin embargo, la vieja vida de Joe sigue latente e inicia una nueva aventura de acoso a su vecina.

Sin duda alguna la tercera temporada le da un giro inesperado a la historia, al contar con acciones increíbles por parte de los personajes.

Como Netflix confirmó una cuarta temporada, es probable que se pueda desentrañar un poco más los enredos y asesinatos que allí se cuentan una y otra vez.