¿Nueva batalla legal? Aseguran Julián Gil debe 14 mil dólares de pensión alimenticia a Marjorie de Sousa

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Julián Gil podría estar enfrentando una batalla legal con su expareja Marjorie de Sousa luego que se revela que supuestamente el actor no le ha pagado la pensión alimenticia del hijo que tienen en común, Matías Gil.

De acuerdo al programa “Suelta la Sopa”, el actor no ha pagado la manutención desde hace mas de un año y la suma ascendería a 14 mil dólares.

Aunque el programa ha intentado hablar con el actor o su abogado, por el momento ninguno se ha pronunciado al respecto. Por su parte, la venezolana tampoco ha dicho nada del tema.

En días pasados, De Sousa fue duramente criticada por Alicia Machado, quien dentro de un reality señaló a la actriz por no dejar que Julián vea y conviva con su hijo menor.

“No le quitas el derecho a tu hijo de tener a esa persona. Eso no puede suceder, es un derecho del niño, ni tuyo ni de él [...] Eso es una bajeza como persona. Así como para mí la bajeza más grande que un hombre puede hacer es golpear a una mujer, para mí la bajeza más grande que una dama puede hacer, es tratar de manipular o detener a un hombre a fuerza con un hijo”, dijo al respecto.

La villana de “La desalmada” respondió a Alicia y a toda la gente que intenta desprestigiarla de alguna forma. “Nadie sabe los zapatos que me tocó ponerme y todo lo que tocó hacer para salir adelante, y yo la bendigo, cuando la vida de los demás sea un ejemplo para mí lo tomaré en cuenta y haré caso y cuando son cosas que no me importan, pues… ¡anda dale!, me retiro”, agregó.