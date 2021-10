Julio Iglesias confiesa uno de sus arrepentimientos en la vida

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Julio Iglesias sigue sacando de su corazón todo lo que le ata al pasado. Su Instagram es el escenario escogido para desarropar esos recuerdos y anhelos. Este martes confesó uno de sus arrepentimientos.

"Siempre me oponía a grabar los conciertos, de hecho nunca quise grabarlos… Hubo algunas excepciones pero de los miles de conciertos que he hecho en el mundo entero estoy totalmente arrepentido de no haber grabado uno cuantos cientos de ellos", afirmó en un post.

El mensaje fue acompañado de un video en un concierto que el artista protagonizó en el Palau Sant Jordi de Barcelona, España.

El cantante abundó sobre su reflexión: "Y lo siento en el alma, por qué el disco es importante, porque da a conocer canciones, pero la música en directo es donde un artista aprende a vivir. Cuando veo todas las grabaciones con los celulares con un sonido horrible siento una gran frustración. Esta grabación esta hecha y consentida en El Palau Sant Jordi Barcelona".

Iglesias, de 78, es el más influyente cantante hispano de todos los tiempos, con 53 años de carrera artística, 80 álbumes, más de 300 millones de copias vendidas, interpretaciones en 14 idiomas y shows en 600 ciudades del mundo.