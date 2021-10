Daniel Craig, el James Bond que prefiere los bares gays a los heterosexuales

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Daniel Craig, el actor conocido por darle vida al varonil personaje de James Bond, tiene preferencias distantes del famoso Agente 007. Al menos cuando sale a divertirse en las noches, el británico prefiere los bares gays a los heterosexuales.

“Voy ahí desde que tengo uso de razón. En ese tipo de lugares no me meto en peleas tan seguido”, afirmó Craig en el podcast Lunch with Bruce, de Bruce Bozzi.

Una de las razones que expuso es porque en los bares de ambiente LGTBI+ no se encuentra con pleitos.

“Prefiero evitar el agresivo balanceo de pen3s. Los hombres quieren mostrar su masculinidad a través de peleas y discusiones en esos espacios”, manifestó.

Según sus explicaciones, los bares hetero están cargados de mucha “agresividad” y mucho pavoneo entre los hombres que acuden a ellos.

Craig, de 53 años, narró que comenzó a ir a bares gay cuando era joven porque quería evitar terminar en una pelea a trompadas durante sus salidas nocturnas, algo que según él le sucedía con frecuencia cuando iba a beber a sitios heterosexuales.

Su decisión de asistir a este tipo de centros de diversión aumentó cuando se percató de que las mujeres también frecuentaban esos lugares.

“Ahí todos son tranquilos, no necesitas mencionar ni exponer tu masculinidad. Se trata de un espacio seguro para pasarla bien y conocer chicas. Había muchas mujeres por la misma razón por la que yo estaba ahí. Era una especie de motivo oculto para ir más seguido”, comentó.

El conductor del podcast se refirió a los rumores sobre su sexualidad cuando se publicaron unas fotografías suyas, en el año 2010, saliendo de un bar en California, abrazado a otro hombre.

"Somos táctiles, nos queremos. Nos damos abrazos, está bien. Somos dos malditos hombres adultos", respondió Craig, justificando así que se pueda dar afecto en público entre personas del mismo sexo sin que eso signifique que tienen una relación amorosa o sexual.

Craig debe su estelaridad por ser el sexto actor y actual, en encarnar en el cine al personaje de James Bond, del escritor Ian Fleming, en las adaptaciones oficiales de las películas "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall (2012)", "Spectre" (2015) y "No Time to Die" (2021).

Quince años y cinco películas después, el actor termina su reinado como James Bond. “No Time to Die” (“Sin tiempo para morir”), el último hurra en la celebrada era de Craig como Bond, un recorrido en el que rehízo y le dio profundidad emocional al superespía, recaudando más de 3,000 millones de dólares en la taquilla. Una vez etiquetado burlonamente como el “Blond Bond” (Bond Rubio), el británico resultó ser un éxito rotundo.