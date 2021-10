El secreto de Timothée Chalamet para triunfar en Hollywood: "Nada de drogas duras ni películas de superhéroes"

Europa Press

Los Ángeles, EE.UU.

Timothée Chalamet se ha convertido en uno de los actores más solicitados de Hollywood desde que conquistara a la crítica con Call Me By Your Name. El actor, que recientemente ha estrenado Dune, ha revelado algunos de los consejos que ha recibido para arrasar como intérprete.

"Uno de mis héroes -no puedo decir quién o me patearía el trasero- me rodeó con el brazo la primera noche que nos conocimos y me dio algunos consejos: Nada de drogas duras ni películas de superhéroes", contó Chalamet a la revista TIME.

En un tono más serio, el artista desveló los que él creía que eran los verdaderos motivos de su éxito. "Es una combinación de suerte y haber recibido buenos consejos al principio de mi carrera para no encasillarme", confesó.

El estadounidense también explicó cómo vivía la fama. "Todavía lo estoy intentando entender. En mis peores días siento tensión. Pero en mis mejores días siento que estoy creciendo en el momento correcto", aseguró.

En su entrevista también dio algunas pinceladas sobre Dune, que aún no ha llegado a los cines estadounidenses. "Dune fue escrito hace 60 años, pero sus temas están de plena actualidad. Es una advertencia contra la explotación del medio ambiente, una advertencia contra el colonialismo, una advertencia contra la tecnología", dice.

La carrera de Chalamet despegó gracias a Call Me By Your Name, que le valió una nominación al Oscar. Anteriormente ya había aparecido en Interstellar junto a Matthew McConaughey y a las órdenes de Christopher Nolan. Próximamente dará vida a un joven Willy Wonka en la película Wonka de Paul King. Tiene pendiente de estreno La crónica francesa, filme de Wes Anderson que llega a los cines españoles el 22 de octubre.