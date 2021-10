SrJaquem, el joven que apuesta a la comedia

Santo Domingo, RD

Los comediantes se destacan por sus personajes que generan una revolución en el público, posicionándolos para que pueda crear buenos contenidos, ese es el caso del SrJaquem, un joven que apuesta a dar todo lo que tiene en la comedia, trayendo propuestas únicas y muy novedosas que han calado en el gusto del público, con personajes como Minerva la Guazumera y El Viejo Mao.

SrJaquem, quien estudió administración de empresas, ha sabido aprovechar al máximo la existencia de los medios digitales, utilizando las redes sociales como recurso para realizar su contenido y exponer sus personajes, tras varios intentos fallidos buscando empleo en su área.

“Al no conseguir empleo en mi área de estudio, después de tantos intentos, pues aprendo a crear contenido audiovisual para las redes, con los cuales en la actualidad encuentro el pan de cada día”, expuso en una nota de prensa.

Con Carasaf, su mentor, ha tenido una relación de varios años, que le ha dado la oportunidad de poder destacarse en los medios y lograr posicionarse.

“Nos mudamos a la capital de un campo de Monte Plata conocido como La Guazuma, en Peralvillo. Yo tenía 10 años cuando nos mudamos, y allí conocí a Carasaf, éramos vecinos y nos hicimos más que amigos hermanos, actuábamos juntos en dramatizaciones de la Iglesia Católica del barrio”, agregó SrJaquem.

Al destacar que su empirismo en la actuación lo ha forjado junto a Carasaf Sánchez, expresó que también lo ha logrado buscando informaciones útiles en YouTube o leyendo algún libro, para poder nutrirse.

“La verdad es que yo no hubiera logrado nada sino me hubiese llevado de los consejos y apoyo que me daba y me da Carasaf Sánchez”, manifestó.

SrJaquem heredó de su padre el hacer reír a la gente con sus ocurrencias, y definitivamente, con el pasar de los años se ha perfeccionado cada día más en la comedia y la creación de contenidos audiovisuales para las redes sociales, pues asegura que la práctica y disciplina hacen al maestro.

Poco a poco ha ido creando su “propio nicho”, y ha podido palpar su éxito, pues a miles de personas les encanta lo que hace, y cómo lo hace, mancando un sello distintivo hacia los demás, utilizando un lenguaje coloquial y fresco, que incluye ademanes en sus personajes únicos y creativos.

Uno de sus personajes más significativo de SrJaquem es Minerva la Guazumera, pues fue con quien se destacó y logró salir “de trabajar en call center cogiendo llamadas".

Con Minerva, la cual aparte de ser un personaje familiar que puede ser consumido por casi todos los ciudadanos, sin importar el país, el lenguaje que utiliza sólo los adultos pueden entender, "pero los niños se ríen por su forma de actuar y las situaciones que le suceden”.

Aseguró que hacer reír a una persona es lo más difícil que existe, por lo que ese ha sido su mayor reto, sin embargo, siempre va más allá.

SrJaquem, a través de sus videos busca transmitir un mensaje positivo y educativo, debido a que ve que cada día más la sociedad va en constante degradación, y considera que sus audiovisuales "pueden ayudar a mejorar eso”.

