El Jeffrey y policías se enfrascan en discusión por transitar en horario de toque de queda

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El merenguero El Jeffrey se enfrascó en una discusión con agentes policiales que lo detuvieron por transitar en horario de toque de queda sin el permiso correspondiente.

Cuando fue detenido el cantante le advirtió al jefe de la patrulla: "Tú no tienes que pararme, porque yo no he cometido ningún delito. La policía tiene que cambiar. Yo mañana le voy a subir un video a Luis Abinader por esa vaina”.

Luego agregó: “Tenemos que cambiar. Yo he sido un defensor de ustedes, pero eso no puede ser. Ustedes son los que tienen que cuidarnos a nosotros”.

El agente le solicitó al intérprete de “Mi tierra” el permiso que debía llevar consigo, a lo que éste le respondió: “No ando con permiso, haga lo que usted tenga que hacer”.

Cuando el policía dijo que deberá ir a un destacamento por violar las disposiciones de toque de queda, El Jeffrey respondió a la defensiva ignorando la orden y subiendo el cristal de su vehículo.

"Usted no me va a llevar a mi, yo no he hecho nada, arreste a esos delincuentes que ustedes ven ahí", le reprochó el "Canta lindo".

En otra parte del video, al artista se le escuchó decir: “Esos tígueres son delincuentes, esos me atracaron, y yo le di un tiro a uno, yo maté a uno de eso, Polanco Gómez sabe, esos tígueres son delincuentes porque no se lo llevaron a todos”.

El hecho se habría producido el pasado sábado a las 2:05 de la madrugada en Boca Chica, fuera del horario para transitar por las medidas del coronavirus que se dispuso en la zona y que funcionó en el país hasta este lunes 11 de octubre.

Al parecer el cantante fue dejado ir y no fue conducido al destacamento.