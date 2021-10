Iniciaron los shows en vivo en The Voice Dominicana y el público puede elegir a su favorito

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La competencia de The Voice Dominicana cada domingo se pone más dura y es que los 16 semifinalistas subieron al escenario en la semifinal del reality para mostrar de qué están hechas sus voces y tener la oportunidad de llevarse el gran premio.

Esta semana los 16 participantes cantaron por primera vez en vivo y su suerte será decidida por votación popular.

En Los Shows en Vivo o también semifinales, los concursantes deben mostrar lo mejor de su talento en el escenario, debido a que solo clasifica uno de cada team, hacia la gran final.

La primera participante en subir al escenario fue Estefanía Marcano del team Nacho con el tema “Quimbara”. Del mismo equipo Chrushman Saul interpretó una versión del tema “You´re Still The One”; Liz Mena con “Rolling In The Deep” y Génesis Cespedes con “Chandelier”.

El turno del equipo de Musicólogo la primera concursante fue Denitza González con el tema “Es necesario”; Herminia Tavarez, “Como tu mujer”; Scarlet Reyes, “I Will survive” y Alex Suárez, “Como he de vivir sin tu cariño”.

El team Milly inició con Elizabeth Suárez y su interpretación de “El hombre que yo amo”; Eddy Junior, “My heart Will go on”; Geomar Bastardo, “De mi enamorate” y Yohan Amparo con “Perfect”.

El último equipo en subir fue el team Magán iniciando con Ariel Assad y el tema “Aprendiz”; Lía Mencía “Vas a quedarte”; Ivan Pichardo Inexplicable” y Gildania Santiago “El cigarrillo”.

Para votar por sus favoritos, el público debe enviar un minimensaje con el nombre del participante al 5511.