Francisco Céspedes abre su concierto bohemio en el Teatro Nacional a los cantautores dominicanos

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El concierto de Francisco Céspedes bajo la producción de Vibra Productions se llevó a cabo la noche del viernes en el Teatro Nacional, con una gran asistencia de un público ávido de sus canciones, las que por más de tres horas, entre anécdotas e invitados de lujo, emocionaron a los presentes.

Con la antesala del joven cantautor dominicano Badir, quien se perfila como el bohemio de la nueva generación de artistas y que desplegó su talento por todo lo alto desde el inicio de la velada cerca de las 8:44 de la noche.

Pancho, como siempre, hizo una entrada inolvidable, con esas palabras que conectaron de inmediato y que resaltaron a un grande de la música, el inolvidable Johnny Ventura, quien en pantalla gigante fue homenajeado por el artista, que contó lo cercanos que fueron, y recordándole, visiblemente emocionado, a través de esos momentos que les marcaron.

La familia de Johnnny estuvo presente para vivir este emotivo instante, donde Pancho dejó sentir su gran respeto y admiración, respondiéndose con su icónica canción "Donde está la vida".

La improvisación y las historias hicieron de la continuación del concierto un descubrimiento para todos.

Sin guión, sin pautas mayores que la misma calidad y desenvolvimiento del artista, sus canciones se fueron plasmando en el escenario.

"Parece que", "Que tú te vas", "Todo es un misterio", "Quédate más", "You are so beautiful" y "Oye bien la clave" precedieron a la entrada de su primer invitado en escena, Pablo García, quien estrenó junto a Pancho el tema "Que manera tan loca", de la autoría de William Liriano, y quien como siempre, se destacó por su desempeño en escena y por la potencia de su voz.

Pavel Núñez hizo su entrada en compañía del gran músico cubano Carlos Luis, mostrándose la unión y la complicidad entre estos artistas que dejaron el alma en las melodías de canciones como "Que hago contigo", "Pudo ser", "Perla Marina" y "Longina", reuniéndose al final de este momento los cinco cantautores (Pancho, Pablo, Pavel, Badir y Carlos Luis) en el escenario, para deleitar con boleros como "Sabor a mí", "Corazón de doble filo", "El día que me quieras" y "Bésame mucho", que cada uno de forma individual iban cantando.

Francisco recordó esas canciones que compuso y que otros artistas hicieron suyas, como "Pensando en ti", la que popularizó inicialmente el reconocido intérprete Luis Miguel, y que puso a toda la sala a cantar al unísono, continuando con "Nadie como tú", que la agrupación española Presuntos Implicados hizo suya a finales de los 90´s.

Canciones apreciadas entre los dominicanos, como "Señora a veces la vida" y "Remolino", llevaron a la audiencia a una especie de clímax que resonaba hasta las afueras del teatro, dando paso a la interpretación cautivante de Julio Baró, el pianista de Pancho, quien se lució con "Yo quiero un mundo contigo".

"Vida Loca" dio el punto final al concierto cerca de las 11:50 de la noche, con un público de pie, que se llevó toda la música del artista y más, en una noche que quedará en los corazones de los presentes.