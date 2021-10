David Bisbal llega a Puerto Rico, "una tierra imprescindible" en su carrera

Jorge J. Muñiz Ortiz

El cantante español David Bisbal dijo este miércoles en San Juan —donde actuará el viernes como parte de su gira "En Tus Planes"— que la isla caribeña ha sido "una tierra imprescindible" en su carrera musical por el impulso que le dio y el arraigo de sus seguidores.

"Al fin, por fin, es un sueño estar aquí. La 'Isla del Encanto' es una tierra imprescindible en mi carrera musical. Por lo tanto, todos los 'shows', sencillos, presentaciones en televisión y radio es una parte fundamental de todo lo que he ido viviendo en mi carrera", afirmó el artista andaluz, de 42 años, en conferencia de prensa.

"Por fin hemos podido volver a la isla después de todo lo que hemos vivido. Venimos con una sonrisa en el alma y en el corazón", agregó el cantante, quien se presentará el viernes próximo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot, en la capital varios días después de arrancar su gira estadounidense.

La gira "En Tus Planes", nombre homónimo de su disco más reciente, arrancó oficialmente en junio de este año, 12 meses después de haber lanzado dicha producción en medio de la pandemia de la covid-19.

Referente al álbum, su séptimo de estudio, dijo que tuvieron "que defender durante la pandemia" ante todo lo ocurrido a nivel mundial.

Entre las canciones que aparecen en este álbum, Bisbal resaltó que "Sabrás" es un tema que le dedica a su hijo Mateo y su amor a su hermana mayor, mientras que "Lento" es dedicado a su esposa, Rosanna Zanetti.

"Son canciones que te hacen crecer y tienen un valor sentimental", aseguró.

Sobre el regreso a los escenarios y presentarse ante miles de personas, Bisbal dijo que "lo echaba de menos", aunque mencionó que en 2020 tuvo la oportunidad de hacer conciertos en España, pero con un número reducido de personas, de entre 800 y 1.000 asistentes.

En total fueron diez conciertos con solo cuatro músicos "y con la iluminación justa" sobre el escenario.

"Nos armamos de valor" para llevar a cabo dichas presentaciones, resaltó Bisbal.

"Lo que quería era encontrarme con la gente y, sobre todo, ayudar a los músicos y técnicos", indicó.

Sin embargo, un tiempo después este arrancó en España oficialmente su nueva gira de presentaciones, la cual describió como "una maravilla", pese a las restricciones sanitarias.

"Las restricciones aún son fuertes. El público tiene que tener su mascarilla puesta y estar sentados, pero al final del concierto la gente se levanta", detalló.

Según contó el artista, al conocer que las restricciones sanitarias por la pandemia se flexibilizaron a nivel mundial y podía presentarse en Estados Unidos quiso incluir a Puerto Rico entre sus conciertos.

"Ha sido una sensación mágica. En Estados Unidos me he encontrado gente sin mascarilla y pudiéndose levantar, distinto a Europa. Pero me alegro mucho que me he encontrado con esa normalidad", afirmó.

El cese de actividades, no obstante, le brindó a Bisbal la oportunidad de descansar y disfrutar más de su familia.

Tras reiniciar la gira, el cantante admitió que el alejarse de su familia es "lo más difícil" de su carrera como artista, especialmente este año que su hija menor, Bianca, celebrará su primer año.

"Me voy a perder su primer cumpleaños, que es el más especial, pero hay que seguir más adelante", dijo Bisbal.

"Me he perdido otros momentos especiales de mi hija mayor, Ella. Me ha tocado así. Tengo un compromiso con mi público y una relación con mi familia que es un equipo", agregó.

Para Bisbal será su primera gran presentación en Puerto Rico desde 2014, aunque lleva visitando la isla caribeña desde que arrancó su carrera profesional luego de ganar la competencia de Operación Triunfo.

Según recordó, entre las primeras experiencias que tuvo al visitar la isla fue conocer a Luis Fonsi, quien en aquel entonces le mostró un adelanto de su exitoso tema "¿Quién Te Dijo Eso?".

"Es una amistad absoluta. Es el artista (con el) que más he colaborado en toda mi carrera", aseguró Bisbal de su colega, con quien se ha presentado en Madrid, Londres, Puerto Rico, Premios Billboard Latinos y Premios Grammy Latinos; además, hicieron juntos una gira en México y ahora son compañeros en la nueva temporada del concurso La Voz.

"Es una maravilla nuestra amistad", puntualizó Bisbal, quien sostuvo que otros artistas puertorriqueños con los que anhela trabajar son Tommy Torres y Kany García.

"Son dos de mis artistas favoritos. Ojalá se dé ese momento", apuntó.