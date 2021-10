El ranking de los urbanos dominicanos que imponen la moda

Alex Taylord

Santo Domingo, RD

En un ranking dominicano, el top de los artistas urbanos “trendsetter” lo encabeza Mark B, quien tiene hasta su propia línea de ropa y quien siempre viste al último grito de la moda.

El segundo más activo y marcador de tendencias es Amenazzy, quien lleva un estilo internacional arriesgado, pero sin fallar. Bulova también viste muy bien.

Algunos crearon estilos pintorescos como Kiko El Crazy, quien es de los más atrevidos al usar cualquier estilo.

Por último está El Mayor coordina muy bien sus vestimentas, así como el pelo y otros elementos que llaman la atención.

Varios urbanos dominicanos han logrado destacarse en la moda gracias al excelente trabajo de sus asesores de imagen, aunque esta figura sigue siendo escasa en los proyectos musicales en República Dominicana. A nivel internacional es parte esencial de los artistas pertenecientes a la industria musical.

La cultura de la música urbana desde el principio ha tenido no solo una forma muy particular y controversial de vestir, sino que se ha atrevido a ir contra la corriente, desde utilizar pantalones más grande de la medida, pasando por usar tenis sin cordones y llegando al punto de usar dentaduras de oro y diamantes.Hoy por hoy el movimiento urbano no solo tiene influencia en su comunidad, sino que también incide de manera constante en el mundo de la moda.

Estas anotaciones no incluyen a los artistas afroamericanos, quienes han jugado un papel predominante desde siempre.

En este caso el enfoque son los urbanos latinos, sobre todo puertorriqueños, colombianos y dominicanos, que desde hace unos años no solo dominan el negocio de la música pop, sino que también marcan tendencia en términos de moda.

El colombiano J Balvin es el real “trendsetter” latino. Casi todo lo que viste marca tendencia. Parte de sus logros en este sentido es que es el primer artista latino urbano en colaborar con la marca de tenis Jordan, lanzando al mercado su colorido y costoso “Nike Air Jordan 1 J Balvin”.

También se inscribe un arriesgado el puertorriqueño Bad Bunny, quien con su original personalidad puede exhibir cualquier estilo vanguardista: pantalones o faldas, y de igual manera marcar tendencia.

Otros como el colombiano Maluma y el puertorriqueño Ozuna, además de la vieja guardia como su compatriota Daddy Yankee son otros influyentes en la moda.

Además de los intérpretes urbanos, también hay expertos de la moda con renombre y respeto internacional, como lo es Jonathan Melo Ellis, quien en sus inicios creó una marca de medias que impactó tanto que a nivel internacional fue exhibida por la revista GQ.

El apodado “Gurú de la moda” es oriundo de la popular barriada de Los Minas, en Santo Domingo Este, y mediante su cuenta de instagram @jmeloellis evalúa y califica como bien o mal vestido a las celebridades.

Este trabajo tan crítico y directo le ha causado muchas polémicas con los artistas a los que descalifica, pero que a su vez lo ha llevado a asesorar a los que aprueba, así como a varios artistas nominados para los premios Juventud 2021.

Su propuesta ha sido reconocida por iconos de la música urbana latina como J Alvarez, De La Ghetto, Arcángel, Zion, Nio García, Amenazzy, Dj Luian , José Reyes, entre otros.

Gracias a los urbanos, en los últimos años hemos visto cómo la moda de los 90s vuelve a tener incidencia.

En la actualidad, pintarse el pelo es estar “in”. J Balvin, Bad Bunny, Maluma, Kiko El Crazy, El Cherry Scom son algunos de los artistas actuales que trajeron esta moda de vuelta.

Las trenzas también hacen acto de presencia, aunque en el caso particular de Mozart la Para es un look que nunca ha cambiado.

Los tatuajes también son parte esencial de la imagen urbana. Shelow Shaq, por ejemplo, es uno de los urbanos dominicanos más tatuados.

En cada tatuaje se pueden encontrar significados, historias y hasta homenajes.

El tatuaje es una moda que sigue ganando adeptos dentro de las nuevas generaciones, eliminando en gran parte el tabú de que eran exclusivos de y para los delincuentes.