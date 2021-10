Alarma artística ante la tragedia de Boca Chica

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Figuras y cantantes también andan en shock como la ciudadanía dominicana tras el asesinato de la arquitecta Leslie Rosado en Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Los cantantes Rafa Rosario, Kinito Méndez, Wason Brazobán, así como comunicadores y productores, entre ellos Irving Alberti, utilizaron sus tarimas para elevar su voz de alarma por la inseguridad que se registra en calles y carreteras dominicanas.

En la funeraria Blandino, y en sus redes sociales, Rafa Rosario sa desahogó y mostró preocupación por la ola de violencia que arropado a República Dominicana: “He llorado mucho, temo por mi familia, por mis hijos, por mis amigos…, temo por mi propio país. ¿Vamos a tener que buscar otro lugar donde vivir? No, nosotros somos dominicanos”, manifestó Rafa Rosario.

“Les confieso que me preocupa mucho mi país. En verdad no sé qué está pasando. ¿Hasta dónde vamos a llegar?”, se preguntó el líder los Hermanos Rosario.

Luego agregó: “No es posible que por cualquier tontería haya que tomar un arma de fuego y disparar a la cabeza. Es una pena, pero ya sí tengo miedo, mucho miedo, por mi país, por mis hijos, mis hermanos, mis amigos, por mí mismo”.

Rafa lamentó que se esté en un punto en el que “estamos perdiendo la fe. Antes decíamos que esto de la violencia y la delincuencia se nos estaba yendo de las manos... Yo creo que hace rato se nos fue de las manos”.

Kinito recuerda otro caso

Kinito Méndez al mostrar solidaridad con el padre de Leslie, José Rosado, recordó que la semana pasada en su pueblo natal, Padre Las Casas (provincia Azua) un joven murió a manos de un oficial de la Policía Nacional.

“Me siento consternado con nuestro pueblo por la muerte de Robinson Méndez, un joven padrecascense que vive en los Estados Unidos y que vino a visitar a su familia en estos días y se encuentra con la muerte en el parque municipal de Padre Las Casas, es lamentable que en manos de las autoridades suceda esto, entonces nosotros como pueblo pedimos justicia, presidente de la República, todas las autoridades competentes para que esto se aclarezca para la tranquilidad de nosotros”, expresó Kinito.

El pastor y cantante cristiano Marcos Yaroide reveló a través de su cuenta de Instagram que había bautizado a Leslie Rosado, hace un mes.

“Leslie de mi corazón, dijiste con tanta alegría que estabas lista para bautizarte hace un mes. Te bautizamos y dijiste que estabas enamorada de Jesús, a tal punto que te fuiste al cielos junto a tu bebé Elías, como dijiste que se llamaría, estando en ayuno, silicio y oración con el propósito de salvar a toda tu familia”, manifestó Yaroide.

Reacción de Irving Alberti

El showman Irving Alberti anda en un mar de lamentos. “Yo que siempre pensé que para arreglar mi pais solo bastaba una buena intención, pero me he equivocado rotundamente”.

Al parecer, añadió Irving, no hay manera “de que podamos durar una semana felices y llenos de buenas noticias”.

Según él, es difícil “hasta celebrar los logros particulares porque cuando estás celebrando te das cuenta que nos toca llorar de nuevo”.

Al final concluyó: “No tenemos tiempo para reestructuraciones que se tarden años... No puede seguir perdiendo el tiempo señor Presidente. Necesitamos cambios radicales; el país está colapsado”.