Leslie Grace: de "Batgirl" a cantar una "Bachatica"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

La intérprete y actriz Leslie Grace lanza “Bachatica”, su anticipado primer sencillo en solitario desde 2016 vía Sony Music Latin.

Esta balada melódica no solamente destaca la voz expresiva de Leslie, sino también sus raíces dominicanas.

“Bachatica” es de la autoría de Leslie con Maye Osorio y Viviana “Musiana” Baptista, y es producido por Eddy Pérez.

Leslie se muestra vulnerable cantando sobre el amor y la intimidad en esta bachata moderna. Desbordando romance y sensualidad, la letra entrega una tierna sinceridad: “Te canto una bachatica lento derritiéndome en tus besos hasta que tus labios no den más”.

En el video musical cinemático que acompaña al tema, vemos a Leslie en una fiesta de la década de los 20, con su pareja recordando toda su relación a través de un concurso de baile de bachata. Las coreografías emocionantes demuestran el camino físico e interno que la pareja experimenta al navegar los espacios y los tiempos que conforman su historia. El clip retrata todos los altibajos, con escenas tanto alegres como tristes, tanto solitarios como sublimes.

Esta canción llega durante un año clave en su faceta de actriz donde Leslie fue nombrada como el personaje protagónico de Batgirl de DC Comics en un largometraje que será estrenado por Warner Bros y HBO Max.

Además, Leslie recientemente estelarizó la película musical In The Heights.

“Bachatica” se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital.

Acerca de Leslie Grace

La cantante nominada al GRAMMY® y actriz en ascenso LESLIE GRACE es aclamada por el público y la prensa especializada por su impresionante lista de logros. Su álbum debut homónimo le hizo acreedora a la primera de cuatro nominaciones al Latin GRAMMY® al igual que varios otros reconocimientos en los Estados Unidos y América Latina.

Próximamente, Leslie personificará a Barbara Gordon, papel estelar de la película Batgirl para Warner Bros / HBO Max. Leslie recientemente estelarizó su primer largometraje, el muy anticipado y aclamado filme musical In The Heights. Esta película es basada en la obra musical ganadora del Tony de Lin Manuel-Miranda, y es dirigida por Jon Chu (Crazy Rich Asians). Grace cobra vida al personaje empoderado de Nina, basándose en sus propias vivencias con padres inmigrantes quienes la motivaron a soñar en grande. Durante la trama ella interpreta varias baladas extraordinarias. In The Heights se estrenó en los cines y en HBO Max en junio 2021.

Antes de lanzar “Bachatica”, Leslie en enero 2021 se unió a la propuesta de Meek Mill y Boi-1da para lanzar una nueva versión de “Conga”, el clásico de Gloria Estefan & Miami Sound Machine. Leslie cantó la voz principal y compuso nuevos versos, actualizando esta canción con el sonido moderno de Miami que se ha apoderado de la música en Estados Unidos en los últimos años.

Grace en 2013 se convirtió en la artista femenina más joven en ocupar el puesto #1 de la lista Latin Airplay de Billboard con su cóver de “Will You Love Me Tomorrow” de Carole King, primer sencillo de su álbum homónimo.

Leslie fue nombrada a las listas de “Los más influyentes” de 2019 y 2021 por People En Español. Además, ella cantó en el especial A Toast With Leslie Grace de Spotify Viva Latino, celebrando el Mes de la Herencia Hispana con otras leyendas de la cultura y la música latina.

Nacida en The Bronx de padres dominicanos, Leslie radica en Los Ángeles, California.