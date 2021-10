Cardi B se pasea en la Semana de la Moda de París y hasta con un "Teletubbie" la comparan

Redacción de Entretenimiento

No se rían. Cardi B lució un estrambótico atuendo para la Semana de la Moda de París que llamó la atención y los memes de inmediato se dispararon en las redes sociales, incluso comparándola con Dipsy, el teletubbie verde lima.

El enterizo verde, diseñado por Richard Quinn, fue descripto como una camiseta ceñida y enguantada con pantalones de paracaídas plisados que cubrían hasta sus pies y mangas que se convertían en guantes, apartando el sombrero que se ataba debajo de la barbilla.

La rapera ha aparecido en varios eventos de la Semana de la Moda de París durante los últimos días, junto a su esposo, Offset.

Cardi B ha sido constante en lucir atrevidos looks y no le tiene miedo a provocar comentarios.

Esta vez los comentarios se multiplicaron con una serie de comparaciones.

"Ella siempre es linda, pero parece un atuendo de Teletubbies", comentó un usuario.

Algunos recordaron un episodio de "The Fresh Prince of Bel-Air", donde Will Smith se disfrazó de un girasol.

Otros la compararon con Baby Bop de Barney & Friends o con una verdura, plantas contra zombies y hasta "con una rana: “Le está dando a Kermit la rana".