Los ocho participantes que van a los shows en vivo en The Voice Dominicana

El final de los knockouts en The Voice Dominicana llegó con un show cargado de talento y emociones donde solo ocho de los 16 participantes pasaron a la siguiente etapa: los show en vivo.

Los primeros en subir al escenario fue la alineación del team Magán con Ariel Assad y su mágica interpretación de “I have nothing” de la leyenda Whitney Houston; Gildania Santiago dejó a todos boquiabierto con el tema “Hello” de la británica Adele; Ángel Zabala puso voz a “Lo pasado, pasado” de José José; el último del equipo fue Miguel Tineo con la canción “Corazón”.

En esta ocasión el empoderamiento femenino se impuso y las dos participantes que pasaron a la siguiente fase fueron Ariel Assad y Gildania Santiago.

El siguiente equipo fue el del venezolano Nacho, iniciando con Estefanía Marcano interpretando “If i ain´t got you” seguida de Chrushman Saul con el tema “When i was your man”; Edwin Marcelino con “Me va a extrañar” y Ayluin Castro con “Somos novios”.

Sin embargo, solo dos podían pasar y lo lograron Estefanía Marcano y Chrushman Saul.

El team Musicólogo no se quedó atrás y sus cuatros participantes brillaron en el escenario: Jhoan Sosa con “El nombre de Jesús”; Herminia Tavarez con “Mujer enamorada”; Denitza González con “Basta ya” y Geoffrey de la cruz con Propuesta indecente”.

Esta vez las mujeres se impusieron nuevamente y Herminia Tavarez y Denitza González son las que van a los shows en vivo.

Por su parte el team Milly subió con todo. Elizabeth Suárez fue la primera e interpretó el tema “Mi mayor venganza”; Carlos Gil cantó una versión de “Hoy tengo ganas de ti”; Cassandra Felipe con “Héroe” y Yohan Amparo interpretó “All of me”.

Elizabeth Suárez y Yohan Amparo son los que pasaron a la siguiente etapa.

Shows en vivo

La próxima semana empiezan los shows en vivo, donde los artistas actúan sometidos a la votación del público, hasta el momento del anuncio del ganador. Los jueces tienen el poder de salvar a algún artista que no haya recibido el voto del público esa semana.