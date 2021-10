Transformaciones en cuerpos de cantantes y presentadoras que llaman la atención

Ynmaculada Cruz Hierro

En medio de la pandemia varias figuras quisieron renovar sus aspectos físicos, sometiéndose a una diversidad de procesos para mantener una imagen lozana, aunque haya significado, incluso, hasta cambiar su esencia física. Otros simplemente se cuidan la piel con cualquier posibilidad que ofrezca la cosmetología.

La semana pasada Ricky Martin disparó las alarmas al filtrarse unas imágenes en las que se le ve con un exceso de botox o una fatídica cirugía en su rostro, lo que ha provocado la críticas, burlas y varios memes, muchos lo comparan con Mickey Rourke, quien tiene una afección de pasar por el quirófano y en que las últimas imágenes del rostro del actor y boxeador han llegado al paroxismo.

Ricky se vio obligado a salir el pasado viernes a aclarar que no se ha hecho retoques faciales y atribuyó el cambio que muchos vieron en su rostro a un suero de multivitaminas, del que no dio más detalles.

En la imagen, el astro puertorriqueño luce con la cara hinchada, los ojos más pequeños e incluso da la sensación de estar algo más envejecido.

“Estoy aquí porque están muy preocupados porque, supuestamente, me hice algo en la cara”, dijo el cantante en el video colgado en sus redes sociales.

Luego agregó: “No me he hecho nada en la cara”. Sonriente, Ricky aseguró que “si me pongo bótox o ‘fillers’ se lo hubiese dicho, porque yo no tengo nada que esconder”.

Su explicación: “El día de la entrevista lo que sí que hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y hubo una reacción rara a mi piel y simplemente me inflamé, pero fuera de eso fue un día normal”.

+ A fuerza de bisturí

La cantante dominicana Martha Heredia apareció la semana pasada exhibiendo un cuerpo con una silueta más delgada y en el que se le observa una marcada cintura, dejando atrás su pasada imagen voluptuosa.

Ahora luce una figura más delgada y estilizada recibiendo los halagos y felicitaciones de su fanaticada.

La artista, quien tiene una gira musical por Europa, su imagen fue la reciente portada de la revista española Vous.

“Unos detallitos técnicos”, así definió Pamela Sued a los arreglos a los que se sometió el pasado mes de julio. La comunicadora compartió imágenes desde la clínica en donde sería sometida a la cirugía estética.

A pesar de sentirse satisfecha con su peso, luego de la maternidad confesó que había algunos puntos en su cuerpo, que no cedían a su favor ni con dietas, mucho menos con ejercicios.

También aclaró que no se hizo nada en los glúteos, pero no especificó qué tipo de arreglos se realizó.

Otras dominicanas retocadas o con evidentes cambios en su aspecto físico son las cantantes Amara la Negra y Candy Flow y las influencer Alexandra Hatcu y Ana Carolina.

Amara La Negra, quien sorprendió con una notable transformación física de un cuerpo que estaba moldeado por su afro y sus pompis.

Por igual, un cambio físico lo registra la influencer Alexandra Hatcu, quien admitió que se realizó varios procedimientos quirúrgicos, entre ellos se colocó el balón gástrico, por lo que ha adelgazado más de 30 libras.

Tres semanas después de convertirse en madre de su segundo hijo, la rapera de origen dominicano Cardi B ya hace vida pública con buena apariencia pero ella negó que se haya hecho cirugía.

Un caso parecido es el de Francisca Lachapel. A casi tres meses después de ausencia por maternidad y con el reto de rebajar al menos 35 libras de peso, la conductora dominicana de televisión regresó el pasado jueves al programa "Despierta América", de Univisión.

Francisca se pesó ante las cámaras y en la actualidad su cuerpo suma 165 libras (unos 74 kilogramos), pero su peso ideal por el tamaño es de 130 libras.

"No estoy tan mal", expresó Francisca, quien se convirtió el pasado 7 de julio en madre de Gennaro Antonino, fruto de su relación con el empresario italiano Francesco Zampogna.

Francisca no optará por cirugías, sino que se someterá a un plan de dieta y ejercicios para rebajar al menos 35 libras, supervisada por especialistas.