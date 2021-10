Ricky Martin asegura que no se ha hecho retoques faciales

EFE

San Juan, Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Ricky Martin aseguró este viernes que no se ha hecho retoques faciales y atribuyó el cambio que muchos vieron en su rostro a un suero de multivitaminas, del que no dio más detalles.

El puertorriqueño recurrió a un breve video de un minuto que divulgó a través de su cuenta en la red social de Twitter para acallar los rumores que circularan tras darse a conocer unas imágenes de su supuesta transformación física.

Los comentarios se produjeron después de que Ricky Martin concediera una entrevista relacionada con su gira por Estados Unidos junto al español Enrique Iglesias y el colombiano Sebastián Yatra.

La apariencia del cantante, con una inflamación facial ostensible, hizo que sus seguidores especularan sobre el uso de bótox o el paso por el quirófano.

"Estoy aquí porque están muy preocupados porque, supuestamente, me hice algo en la cara", dijo el cantante.

"No me he hecho nada en la cara", señaló de forma clara y sonriente.

"Si me pongo bótox o 'fillers' se lo hubiese dicho, porque yo no tengo nada que esconder", aseguró la estrella puertorriqueña.

"Pero el día de la entrevista lo que sí que hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y hubo una reacción rara a mi piel y simplemente me inflamé, pero fuera de eso fue un día normal", sostuvo el artista, tras matizar que no quiso cancelar las entrevistas.

"Lo hubiese hecho -cancelarlas- para no tener hoy que estar haciendo este video, pero que está todo muy bien y mi vida está muy saludable", precisó.

"Los conciertos están de puta madre y seguiremos trabajando fuerte", señaló sonriente, a lo que añadió "nos vemos esta noche en Chicago".