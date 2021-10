Los Hermanos Rosario por poco caen en el gancho de la estafa millonaria a la familia Rosario

Ramón Almánzar

Santo Domingo, RD

Los Hermanos Rosario también fueron tentados para que formaran parte de los reclamantes dominicanos de la supuesta herencia millonaria de la familia Rosario. De hecho, Rafa casi cae en el gancho de la presunta herencia ascendente a 13,000 millones de euros.

“Me dieron una muela que casi caigo. Me mandaron a buscar, me dijeron: - mira, hay una herencia de unos cuartos, ustedes van a ser la familia más rica de este país, es en barco que van a traer el dinero-, y hasta mencionaron a la Barry Gold porque de ahí se llevaban el dinero en barco”, relató Rafa.

El caso se remonta ocho años, cuando abogados comenzaron a habla de una fortuna que habría amasado en el siglo XIX el patriarca de la familia, Jacinto Rosario, como dueño de una mina de oro.

También aseguraban que los terrenos donde se sitúa la mina, actualmente propiedad de Barrick Gold, le fueron expropiados a la familia de forma ilegal.

Luis en broma agregó: “Rafa nos llamó a mí y a Tony que iba a renunciar de la orquesta, jajajajaja”.

Rafa contó que Luis consultó un abogado y fue quien le advirtió de que se trataba de un engaño. “Luis me dice: - Rafa, no me te metas en eso”.

Se llevaron del consejo del abogado y se salvaron de caer en la trama de los supuestos fondos millonarios que se habrían repartido en cuentas en España, Suiza e Islas Caimán y, según la versión del abogado acusado, habrían sido transferidos a República Dominicana entre 2016 y 2017, a la espera de ser repartidos a las familias Rosario reclamantes.

En la actualidad se ríen del caso, aunque lamentan que otras familias que llevan el apellido Rosario hayan caído en la trampa de personas inescrupulosas.

”Pasarela”, nuevo tema

La anécdota la contaron en el programa “TV Revista”, que se transmite por el canal 4D, donde fueron a promover el merengue “Pasarela”.

El nuevo tema tiene arreglos de Moisés Sánchez y fue escrito por René Solís, el cuarto Rosario, quien es parte del grupo desde hace 28 años.

El video fue diriido por Luis Gómez Films. Rafa se siente satisfecho por la renovación constante de su agrupación en 43 años de carrera, marcada por aquel 1 de mayo de 1978 cuando nacieron de manera formal al cantar en una actividad en el Palacio Municipal de Higüey.

Primeros años

Un año más tarde, en 1979, ya eran contratados para una temporada de presentaciones en el resort Casa de Campo (en La Romana).

En 1982 grabaron su primer disco de estudio, con el nombre de “Los Hermanos Rosario”, del que se desprendieron los éxitos “María” (conocido como “Guayando”), “Las locas”, “Bonifacio” (o “El lápiz”), “Te seguiré queriendo”, “Vengo acabando” y otros.

Rafa destacó que desde esa época inicial se empeñaron en que su música sea de calidad: “Lo primero que hicimos cuando viajamos por primera vez a Estados Unidos fue comprar equipos y nos quedamos cada uno con 200 dólares. Y en el segundo viaje compramos un autobús para los músicos y una camioneta para el equipo”.

Don Ramón.

A su padre, Ramón Rosario (fallecido el pasado 21 de agosto), le deben todo lo que son hoy. Fue quien primero creyó en ellos. Al principio, Los Rosario estaban integrados por Toño, Rafa, Pepe, Tony, Luis y su primo Papi. Don Ramón dio el ejemplo y le enseñó a compartir con sus hermanos.

La agrupación se convirtió en una especie de cooperativa para ayudar a quienes lo necesiten en la familia.

“Si uno tiene una vida bien por qué los hermanos tienen que vivir mal. Yo no puedo permitir que una hermana mía esté mal viviendo si nosotros estamos bien”, afirmó Rafa.