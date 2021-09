Maluma sobre manotazo a fanático: "A cualquier persona le incomoda, sea famoso o no"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Maluma justificó su manotazo a un seguidor que le tocó en la muñeca en medio de una conglomeración de personas que buscaba acercarse al artista en Nueva York.

El video se convirtió en viral, obtuvo miles de visualizaciones y se abrió un debate entre quienes defendieron al cantante colombiano y los lo señalaron de grosero y soberbio.

"Cuando a uno le agarran de la mano, eso a cualquier persona le incomoda, sea famoso o no", expresó el artista al reaccionar sobre la polémica.

Su comentario completo: "Oiga, ya saben, no cojan a la gente duro que ya saben lo que les puede pasar. Yo amo su cariño siempre, que me den besos y abrazos, lo que quieran, pero hay cosas que se pasan de la línea. Cuando a uno le agarran de la mano, eso a cualquier persona le incomoda, sea famoso o no. Hay que ser un poco más respetuosos y medir", explicó el artista.

Luego agregó: "Pero yo amo el cariño que me dan de todas las maneras y lo siento en mi corazón. Que quede como enseñanza, no agarran a la gente de la mano duro. Esa no es la manera de expresar el cariño".

En el video se ve cómo un hombre con una playera blanca toma fuerza la muñeca de Maluma, que en princiio no parece darse cuenta de lo que sucede, pero su guardaespaldas tomó el brazo de la persona que estaba agarrando al cantante y lo jaló para que se alejara.

Al segundo el intérprete de "Felices los 4" no dudó en defenderse y lanzó un golpe al brazo del hombre que lo tenía agarrado y se le vio incómodo.

A seguidas el hombre en repetidas ocasiones le dice: “Sorry, my friend” (perdón, mi amigo), mientras lo sigue de cerca hasta que finalmente Maluma se sube al automóvil en que lo transportarían.