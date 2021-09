Residente critica la llamada de J Balvin al boicot de los Latin Grammy

EFE

Redacción Cultura

El encontronazo entre Residente y J Balvin anda sabroso. Al menos el rapero puertorriqueño le puso sazón y estableció la diferencia entre comida chatarra y gourmet en la música urbana y al colombiano lo colocó al lado del carrito de hot dog.

J Balvin se enfadó con la Academia Latina de la Músiica, responsable de la selección de los nominados al Latin Grammy, porque entiende que se maltrató a los urbanos, a quienes llamó a un boicot no asistiendo a la gala en Las Vegas.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido . Les damos rating pero no nos dan el respeto", dijo J Balvin el martes.

Ante este comentario, Residente arremetió contra el colombiano, explicándole que su propuesta musical es como la comida rápida que a todo el mundo le puede gustar pero no necesariamente es tipo gourmet o de calidad.

"Es como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelén, y no me malinterprete José, a todo el mundo le gustan los hot dog", comenzó diciendo en un video colgado en sus redes sociales.

Luego añadió: "Te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin".

Su recomendación: "Entonces si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaruante, o también puedes hacer un hotd dog bien hijoeputa, un pan bien cabrón; el punto es que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar veinte".

+ Su defensa del Grammy

René Pérez Joglar, nombre real de Residente, defendió la premiación al recordar que él tiene una cantidad extraordinaria de Grammy: “Pa entender porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, por qué yo tengo 31 Grammy. ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué genero estamos hablando?”.

Residente junto a Visitante (Eduardo Cabra) y su agrupación Calle 13 son los artistas que más Latin Grammy han ganado en la historia de los premios, tanto de forma individual como por grupo musical.

En casi tres minutos, Residente le señaló que “tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nomina’o, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los coj*nes”.

Towers, de 27 años, fue nominado en la categoría “Mejor Álbum de Música Urbana” por “Lyke Mike” y en las categorías “Mejor Canción Urbana” y “Mejor Interpretación Reggaetón” por su éxito “La curiosidad” junto a Jay Wheeler.

Además de Towers, mencionó que al Latin Grammy fueron postulados Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo...

En la misma línea, le indica que si hay estilos que "no están en ninguna lista" son "el jazz, la salsa, la bossa nova de Brasil o el flamenco"

El autor de "Atrévete te te" reprocha además a Balvin que llame al boicot en una edición que estará dedicada al panameño Rubén Blades, "un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente", añade entonces.

Residente, visiblemente molesto, dijo que no cómo se dejaría de celebrar la vida, carrera y labor social del cantautor panameño Rubén Blades: "O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente".

"Si nos quejamos por los Grammy, nos tenemos que quejar por Premio Lo Nuestro, los premios Juventud, los Billboard. ¡Imagínate, vamos a estar todo el año quejándonos!", concluye su mensaje.



El vídeo de la respuesta, que ya ha sido borrado del perfil de Instagram de Residente, circula aún por redes gracias a los usuarios que hicieron captura del mismo y que, antes de ser retirado, sumaba ya más de un millón de visualizaciones.

La polémica entre los urbanos sobre el Latin Grammy viene desde 2019. Incluso se generó en las redes sociales el movimiento #SinReggaetonNoHayLatinGrammys, iniciado por el puertorriqueño Daddy Yankee y replicado por otros artistas del género urbano, entre ellos J Balvin.

En el video, Residente expresó que “yo te creería lo del boicot si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy, pero ahí tu no pediste boicot. de seguro tenía hasta cambio de ropa para cada premio, pero como de las tres nominaciones, te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”.

Además de Residente, también el cubano Yotuel ha respondido a Balvin en otro vídeo. "El género no empezó cuando usted llegó, ya existía y ya estábamos fajados", le dice, antes de recordarle que el género lo impulsaron artistas como Tego Calderón, V Coci o su propia exbanda, Orishas.