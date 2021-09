Un jurado condenó a R. Kelly; ¿su música enfrentará consecuencias?

AP

Nueva York

¿Una condena penal afectará a la música de R. Kelly lo que años de horribles acusaciones no pudieron?

Es poco probable que el momento de justicia del lunes, cuando un jurado federal en Nueva York encontró a la superestrella del R&B de 54 años culpable de los nueve cargos en un juicio por tráfico sexual, signifique mucho para sus fanáticos, dadas todas las cosas horribles que habían aprendido. ya, dicen algunos observadores.

"Ya se han trazado las líneas", dijo Jem Aswad, editor musical adjunto de la publicación comercial Variety, que ha estado cubriendo a R. Kelly durante 20 años. “La gente que va a escuchar la música de R. Kelly todavía la está escuchando. No creo que un veredicto de culpabilidad vaya a hacerles cambiar de opinión ".

Aún así, los defensores esperan que la condena penal traiga un ajuste de cuentas moral.

Tarana Burke, fundadora del movimiento #MeToo, comprende lo irresistible que puede ser la música de R. Kelly para las personas a las que les encantó canciones como “Ignition”, pero dijo: “La gente debería pensar un segundo en el mensaje que envía. "

“Esta generación tiene muy claro quién es R. Kelly, ¿verdad? A estos jóvenes se les ha ocurrido la información de que esta persona es un perpetrador, ¿verdad?", dijo Burke. “Y si no podemos dejar atrás nuestros gustos y deseos personales de bailar una canción por el simple hecho de enviar un mensaje a estas niñas y niños pequeños, en algún momento simplemente trazaré una línea.

“No quiero apoyar a alguien que cause este tipo de daño en mi comunidad. Solo insto a la gente a pensar en eso ”, continuó. "¿Realmente vale la pena?"

Kelly había logrado durante mucho tiempo evitar consecuencias profesionales en medio de décadas de informes de abuso sexual de mujeres jóvenes y niños, desde su matrimonio ilegal con el fenómeno del R&B Aaliyah en 1994, cuando ella solo tenía 15 años, hasta un arresto en 2002 en el que fue acusado de grabarse a sí mismo. abusar sexualmente y orinar en una niña de 14 años.

La era #MeToo y la serie documental de 2019 "Surviving R. Kelly " vieron su música degradada por los servicios de transmisión y sometida a boicots, y Kelly pasó por su sello, pero aún sigue estando ampliamente disponible y atrae millones de transmisiones semanales.

El ganador del Grammy, una vez llamado el Rey del R&B, ha tenido una docena de álbumes que alcanzaron el estado de platino o platino múltiple. Sus mayores éxitos incluyen "I Believe I Can Fly" y "Bump N 'Grind". Sus canciones iban de explícitas a románticas, populares tanto en los clubes como en las bodas.

Las personas con las que ha trabajado son un quién es quién de la música popular, entre ellos Jay-Z, Lady Gaga, Michael Jackson, Whitney Houston, Celine Dion, Quincy Jones, Toni Braxton y Janet Jackson.

Su popularidad se vio afectada a medida que aumentaban las acusaciones en los últimos cinco años. Sus últimas tres canciones en las listas de Billboard Hot 100 alcanzaron su punto máximo en 2013, incluido un dueto con Lady Gaga llamado "Do What U Want" y "PYD" con Justin Bieber. No ha tenido un éxito que alcance el Hot 100 desde entonces, a pesar de lanzar dos álbumes y varios sencillos. Ha tenido más éxito en otras listas.

Según MRC Data, anteriormente Nielsen Music, un proveedor de datos que impulsa las listas de Billboard, los giros y la audiencia de Kelly disminuyeron significativamente entre 2017 y 2021, y las ventas digitales siguieron un patrón similar.

Sin embargo, sus números de transmisión a pedido se han mantenido prácticamente iguales, con un promedio de más de 6 millones por semana durante la mayor parte de 2021.

Un grupo de fanáticos que continúan apoyándolo a todo volumen, lanzó su música afuera de la corte el lunes, y uno de ellos gritó: "¡No nos vamos a rendir con R. Kelly!".

Ni Spotify ni Apple Music respondieron a las preguntas del martes sobre si modificarían el uso de la música de R. Kelly en sus plataformas.

Spotify ha hecho un movimiento de este tipo antes, pero sufrió un rechazo.

En 2018, en medio del impulso del movimiento #MeToo y una campaña para #MuteRKelly, el servicio eliminó su música de las listas de reproducción después de establecer una nueva política sobre contenido de odio y conducta de odio. Su música todavía estaba disponible, pero Spotify dejó de promocionarla.

Sin embargo, como muchos señalaron en ese momento, la historia de la música pop, R&B y rock está sobrecargada de artistas que no solo abusaron sexualmente de niñas menores de edad, sino que también lo celebraron en sus canciones.

Y el legendario productor Phil Spector, cuyas manos están en éxitos clásicos disponibles en todas partes, fue un asesino convicto.

"Este tipo de líneas de moralidad son difíciles de trazar, y Spotify lo descubrió muy rápidamente", dijo Aswad. “Estás mirando dónde trazas la línea. Si va a ser así, ¿alguien fue condenado? ¿Condenados de qué? ¿Un delito? ¿Qué pasa si alguien roba un coche? "

Pero cuando Lifetime transmitió "Surviving R. Kelly" a principios de 2019, los movimientos en su contra eran inevitables. Su sello RCA lo dejó, y Lady Gaga se disculpó por trabajar con él y sacó su dueto de las plataformas de transmisión.

En la cima del éxito de Kelly, dijo Aswad, la fortuna que amasó lo ayudó a luchar contra las historias sobre él, y la gente que ganó dinero con él hizo que fueran menos propensos a abandonarlo.

Pero sus finanzas parecen haber estado en grave declive. Crain's Chicago Business informó que se presentó una ejecución hipotecaria de $ 2.9 millones en la mansión suburbana de Kelly en Chicago en 2011, y se subastó en 2013 por $ 950,000. El Chicago Sun-Times informó en ese momento que le debía al IRS más de $ 4.8 millones.

Fue desalojado de dos hogares en el área de Atlanta por más de $ 31,000 en 2018, y al año siguiente le dijo a un juez que no podía pagar $ 161,000 en manutención de niños atrasada.

La audiencia de Kelly también está envejeciendo, y es poco probable que haga nueva música, con una posibilidad de una larga sentencia de prisión y más procesamientos esperando en otros estados.

Podría ser que el tiempo solo pueda hacer lo que las condenas, las acusaciones y los boicots no pudieron.

"Creo que a medida que pasan las generaciones, es posible que se silencie más porque se desvanecerá en un segundo plano", dijo Gail Mitchell, directora ejecutiva de R & B / Hip-Hop de la revista Billboard. “A medida que más generaciones, generaciones más jóvenes crezcan, habrá una separación. Será un marcador al que las personas puedan acceder. Pero la música probablemente se desvanecerá ".