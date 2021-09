Pamel se confiesa en su nuevo sencillo “Para toda la vida”

Santo Domingo, RD

El cantautor dominicano Pamel estrenó su nuevo sencillo musical "Para toda la vida", una canción llena de sentimientos que el mismo artista describe como un mensaje simple y llano en fusión con merengue que ya está disponible en todas las plataformas digitales para descarga.

“Desde los inicios de mi carrera he fusionado con varios géneros, nunca me he cerrado a ninguna posibilidad, en lo adelante seguiré haciendo música de todo tipo, la que sienta en el corazón. Cada canción me viene a la cabeza de una forma diferente y, esta, definitivamente es muy especial”, afirmó Pamel.

La canción, que plasma los sentimientos que surgen cuando una persona se enamora y desea pasar el resto de sus días con quien ama, está acompañada de un audiovisual dirigido por Arturo A. Báez. El videoclip, filmado en varias locaciones entre Palmar de Ocoa, Baní y Azua, muestra la historia en tres situaciones distintas e incorpora elementos de fantasía que resultan en una propuesta distinta a las que Pamel habíaa presentado anteriormente.

El joven intérprete además prepara un disco completo con canciones inéditas que lanzará a principios del 2022, como un deseo que venía trabajando desde hace un tiempo con su mánager, Lidia Jiminián.

“Ahora mismo estamos en proceso de selección de temas y preproducción, por eso es muy temprano para saber qué esperar, lo que sí puedo decir es que le pondremos el corazón. Los arreglos estarán a cargo de Ronny Cruz. Tendré colaboraciones, pero prefiero dejarlo de sorpresa; además habrá composiciones mías y también voy a escribir con amigos y colegas”, explicó Pamel.

De igual modo entiende que es hora de darle al público un material más amplio y terminado, "aunque el disco físico pasó a un segundo plano, sigue siendo buena idea, un álbum es como un viaje por varias historias del artista", agregó.

Durante el encierro obligatorio a raíz del COVID-19, estrenó cuatro sencillos y se mantuvo en los escenarios nacionales e internacionales realizando presentaciones públicas y privadas en los momentos y espacios que permitían este tipo de actividades.

El cantautor asegura que sigue siendo el mismo de siempre, que le encanta escribir canciones y contar historias con melodías, por lo que anda todo el tiempo cazando canciones con su guitarra, ahora más maduro y cuidadoso con cada paso que da, rodeado de personas que aman lo que hacen.