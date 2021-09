El fronteo de dinero, joyas y automóviles es parte del sueño de urbanos dominicanos

Alex Taylord

Santo Domingo, RD

En la música urbana es frecuente ver a sus protagonistas exponiendo en sus redes, grandes sumas de dinero, joyas, automóviles de alta gama y mansiones. Es algo natural y frecuente en cantantes, raperos, dembowseros y productores.

En República Dominicana Lápiz Consciente es el primero en emular este comportamiento que nace en los raperos norteamericanos. En años pasados, era normal ver al dominicano en videos de YouTube presumiendo con considerables sumas de dinero.

También figuras como El Mayor y Shelow Shaq presumieron no solo joyas y vehículos, sino también mansiones de más de 30 millones de pesos. Y ni hablar del merenguero Omega, quien no pierde un chance para mostrar sus lujos.



En los últimos días se ha discutido mucho en redes sociales sobre unas fotos de Enmanuel Herrera “El Alfa”, en las que se muestra, como es costumbre, frontiando.

Esta vez El Alfa lo hizo con $160,000 dólares, afirmando, que es el pago del 50% de uno de sus shows en Estados Unidos, desvelando de esta manera tan excéntrica que cobra la exorbitante suma de 320,000 dólares.

+ Anotación

De una forma muy inteligente El Alfa acompaña este fronteo con un mensaje de superación: “Motívate, tú también puedes”.

Sin embargo, los que no solo se concentran en el ritmo de sus canciones y que prestan atención a los muy pocos y repetitivos contenidos de su lírica, saben que esta es una de las otras formas en las que el intérprete de “Curazao” vive restregándole en la cara a sus colegas dominicanos que está por encima de ellos. Eso lo hace frecuentemente y no existe escenario o momento que no aproveche para hacerlo.

En la cultura hip-hop hay muchos casos. Es más, no existe un solo artista del rap norteamericano que alguna vez no haya presumido de sus riquezas, porque hay un público que pide a gritos este tipo de comportamiento, y aunque muchos creen que esto es parte fundamental y única de la música urbana, esto no es así.

Por igual, los artistas estadounidenses que exhiben esta conducta comparten el mismo perfil, la misma ignorancia, la falta de educación y autoestima baja.

Todo el que tiene esta conducta lo que evidencia son sus deseos de gritarle al mundo que se superó, que ya no es aquel pobre joven con talento, aquel soñador, aquel que era menospreciado y que hoy es tema de conversación en los medios de comunicación.

Leyendas del rap como, Jay-z, Dr. Dree, y todos los que comparten el mismo perfil que ellos, han superado esa novatada y forma ignorante de demostrar su éxito.

Sin dudas es la manera en que estos jóvenes que gozan de tanta popularidad y que generan tanto dinero luchan, por encima de sus logros, con sus inseguridades, sus demonios y múltiples carencias del pasado.

Muchos creerán que esto es una justificación, pero solo es una explicación de cómo se da el fenómeno y las implicaciones humanas que conlleva.

Siempre defiendo efusivamente mi postura de que es injusto, y hasta mezquino, mostrar que tienes tanto cuando del lugar de donde vienes hay gente que sobrevive con poco o casi nada.

Es inhumano que una sola persona pague la excesiva suma de cuatro millones de dólares por un automóvil cuando existen tantas familias luchando con enfermedades terminales y que de momento pierden la vida por unos cientos de miles de pesos.

Presumir es parte de las sombras de todos los seres humanos, y a título personal, al ver con este comportamiento a personas que se han superado económicamente, que según lo tienen todo, que según deben ser felices, me deja claro que la opulencia, el éxito, el reconocimiento y la fama, no basta y que de momento ni siquiera es necesario para ser feliz y ser un buen ser humano en esta vida.

Comentario

Todos conocemos a una persona que presume de lo que tiene y hasta de lo que no. Ese al que en el barrio se le denomina “paquetero” (un presumido). En psicología esta conducta es relacionada con la autoestima baja, la cual, la mayoría de veces es generada por no verse a la altura de otros individuos, sintiéndose al menos, debido al enfoque total en sus defectos, ignorando de manera mezquina todas sus virtudes.

Como dato interesante, dentro de la cultura hip-hop, los afroamericanos justifican la adquisición de grandes cadenas de oro, como una forma de demostrarle a la raza blanca que una vez los esclavizó, que han cambiado. Es una manera de proclamar que por fin es una raza libre y exitosa.