Jandy Ventura sobre su padre: "Puedo oír su música todo el día, pero escucharlo hablar en entrevistas me da muy fuerte”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

A casi dos meses de la muerte de Johnny Ventura su familia no se acostumbra a vivir con su repentina partida. Solo un domingo, después del fallecimiento del patriarca merenguero, han podido reunirse a almorzar como era costumbre para ellos.

Su hijo Jandy Ventura, quien este viernes 24 subirá al escenario a rendirle tributo con el concierto “El legado del Caballo”, ha tenido que ser fuerte y dar la cara desde aquel sorpresivo día (28 de julio), que los dominicanos perdieron a su más popular exponente del merengue.

“No ha sido fácil. Todo el mundo lo sabe, pero estamos asumiendo un compromiso que el viejo tenía con este concierto que al principio se llamaba Todos Juntos y era una presentación junto a Wilfrido Vargas y Fernando Villalona”, explicó a LISTÍN DIARIO.

La subida del pico del Covid-19 hizo que el show se pospusiera para mañana viernes en el hotel Jaragua. Villalona no estará porque tenía comprometida la fecha razón.

Junto a Jandy y Wilfrido estarán Miriam Cruz, Felipe Polanco, Jochy Santos y Cuquín Victoria.

Sería la segunda vez que sube al escenario a cumplir compromiso contraído anteriormente por su padre.

Jandy estará interpretando los temas de su padre, y a través de las transmisiones en vivo, en su cuenta de Instagram se le ha visto ensayar.

“Estamos preparándonos para dar el 300 por ciento esa noche, para que la gente disfrute lo que es la música de Johnny Ventura, lo que fue su puesta en escena con tanto carisma y fuerza”, contó.

“Ha sido un proceso diferente. Vengo preparándome física y mentalmente. Ahora estamos trabajando con los arreglos de Henry Jiménez y tengo que adaptarme a los cambios, aunque ese repertorio hace tres años que ya lo habíamos hecho en Jalao, pero en lo personal ha sido bien difícil estar ensayando sin el viejo al lado, cuando hago mi música es normal, pero cuando es su música necesito de su orientación y sus consejos”, reveló.

El hecho de que Jandy suba al escenario en menos de dos meses de la partida de Johnny para algunos podría ser apresurado, pero él explicó que solo asume compromisos contraídos por su padre y que tras la muerte el concepto del show cambió.

+ Ante realidad

Aunque la vida continua para Jandy y su familia han sido días en los que han enfrentado la realidad de diversa manera.

“Para mí estos días han sido bien difíciles. Tengo muchos días en alta, otros muy en baja. Días en los que he sentido que no tengo ganas de salir de casa, otros he tenido muchos compromisos y los he asumido”, expresó.

Luego, con voz quebrantada agregó: “Por ejemplo, nosotros comíamos los domingos juntos en casa de mami y papi, y solamente ha ocurrido una sola vez después que él murió, porque se ha hecho muy difícil, se ha hecho muy dificil”.

“Se podría pensar que es un poco apresurado rendirle tributo, pero no lo siento así porque la música es la forma más alegre de recordar a mi papá. Sucede que musicalmente no me ha afectado su partida, yo puedo escuchar su música todo el día, pero escucharlo hablar en alguna entrevista me da muy fuerte”, añadió el cantante.

+ Su disco y la gira

Jandy anunció que grabará un disco en honor a Johnny Ventura, titulado “El legado” una recopilación de sus éxitos que interpretará junto a artistas internacionales.

Después del hotel Jaragua, el show “El legado” se estará presentando el 25 de septiembre en Bonao y ya tiene fecha para el 16 de septiembre en Puerto Rico. Antes asumirá una gira que tenía su padre para el mes de noviembre en Estados Unidos.

“Vamos a continuar llevando el nombre de mi padre, sin mancharlo ni deshonrarlo. Es un compromiso muy grande, no solo por llevar su legado, sino también con mi música que ahora debo adaptarla con repertorio para jóvenes y gente bien adultas porque siempre estará esperando que honre a mi padre”, adelantó.