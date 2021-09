Juan Antonio Bisonó: hay una nueva generación de dominicanos que está apostando a "un cine diferente"

Ramón Almánzar

Santo Domingo, RD

Juan Antonio Bisonó, director de “Mosh”, estáconvencido de que ya “hay un nuevo cine dominicano” y que su película es una de muchas “que vienen a cambiar las expectativas de la audiencia dominicana sobre el tipo de propuestas que nosotros estamos haciendo en este país”.

Según su criterio, la nueva generación lleva a la pantalla un cine “que rompe las barreras de lo que anteriormente se ha hecho aquí en la industria”.

Sobre el tema enfatizó: “Quiero que la audiencia sepa que nosotros estamos aquí y que el cine está cambiando”.

Sus consideraciones vienen a raíz de que siente con pesar que todavía haya gente que piense del cine dominicano “de una forma que lo denigra cuando el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí es un trabajo valioso; tenemos películas todos los años que estrenan en los festivales más prestigiosos del mundo entero”.

Sin embargo, lamentó que las instituciones locales “no están celebrando” esos logros de filmes dominicanos en el extranjero.

“Cada vez que veo los Instagram de esas instituciones están hablando de otras cosas en vez de celebrar que Liborio estuvo en el festival de Rotterdam, que Cocote ganó en Locarno (Suiza), que La furia y la Fiesta estuvo en Berlín, en competencia, que Candela va a estar en competencia en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, uno de los más importantes de Francia; mi película Mosh estuvo en El Cairo, en el festival más grande en el Medio Oriente....”, explicó Bisonó en declaraciones a Listín Diario.

Bisonó resaltó que el país tiene películas que internacionalmente generan interés y aquí no: “Nos sentimos más reconocidos como cineastas fuera del país que en nuestro propio país”.

“De “Mosh"

Bisonó en estos días anda feliz porque su primogénita, “Mosh”, se exhibe desde el pasado jueves en el Festival Internacional de Cine Fine Arts que se desarrolla en el centro comercial Novo Centro en Santo Domingo.

Ayer recibió la buena noticia de que su historia continuará exhibiéndose en la cartelera de Novo Centro hasta el 29 de septiembre.

“La taquilla se ha vendido completa. El primer día que abrimos, el jueves empezamos con una tanda, luego abrieron una segunda y luego una tercera y se llenaron todas, estaba sold out. El domingo también se vendió completa”, manifestó con satisfacción.

“Mosh”, el largometraje protagonizado por el astromexicano Damián Alcázar junto a la cantante y escritora dominicana Rita Indiana y otros actores, se centra en una adolescente bailarina cuya madre se encuentra en fase terminal por cáncer.

Mosh tiene 16 años e intenta sobrevivir bajo las penas y problemas que lleva en su vida, a los cuales se le suma un primo involucrado en el mundo de las drogas.

+ Otros ejemplos

Dentro de ese cambio que visualiza en elcine dominicano, Bisonó también señaló que en el Festival Fine Arts hay otras películas dignas de orgullo dominicano, como “Candela” (dirigida por Andrés Farías), que también llenó salas. Además recomendó “Liborio”, dirigida por Nino Martínez Sosa.

“Eso me está diciendo a mí es que hay una sed de parte de la audiencia para películas con criterio artístico, que ya el dominicano no solo quiere la comedia barata, sino también quiere algo que explore más lo que es la dominicanidad”, comentó.

Él insistió: “Ahora venimos creciendo toda una generación de cineastas nuevos y jóvenes que estamos tratando de hacer un cine diferente, un cine que impacte nuestra cultura”.

Bisonó, quien ya tiene al menos cinco nuevos proyectos cinematográficos, está empeñado en llevar a la pantalla historias que reflejen el dominicano en su esencia.

“Yo quiero explorar la dominicanidad y plasmarla en películas de manera que refleje la realidad dominicana”, afirmó, resaltando que su cine tiene que ser entretenido: “Somos bullosos, cálidos, felices. Mis películas deben reflejar ese mismo carácter del dominicano”.

Aunque sus propuestas apuntan a un cine artístico, suinterés es que sus historias sean entretenidas: “Yo como director quiero que mi película entretenga. Si mi película deja a mi audiencia aburrida yo como director estoy haciendo algo mal”.

Para él, lo más valioso en lo temático desde su puntode vista como artista es la dominicanidad. “Yo tengo experiencias propias de mivida que me hacen también tener un punto de vista diferente a los demás cineastas. También no he visto un cine dominicano con el cual yo me identifique totalmente, con el cual explore las diferencias que tiene el dominicano alresto del mundo y que también levante la dominicanidad y la celebre”.

Su sentir dominicano está enraizado y puso como ejemplo la película “Perico Ripiao”, estrenada en septiembre de 2003 y dirigida por Ángel Muñiz.

“Perico Ripiao es una referencia del dominicano. La chercha es parte del ser dominicano, pero no lo es todo. Son películas que yo amo, que las veo, pero son parte de los recursos que utilizo para hacer cine,pero no es todo, porque yo también quiero que mi cine enseñe los colmados, los barrios, la vida diaria de la gente, que quizás no se está reflejando, que quizás sí hay artistas urbanos que están haciendo un mejor trabajo de reflejaresa realidad en el cine”, abundó.