Kiko el Crazy sale en falda, aclara no es gay y dice colegas lo rechazan por usar esa prenda femenina

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Kiko el Crazy se vistió femenino. El exponente urbano se mostró en falda. Eso bastó, según él, para ser rechazado por colegas de la música urbana que no quieren grabar con él.

"Me han rechazado por usar faldas, mis respetos a la comunidad Lgbt por que son personas viven en su mundo Y no se meten con nadie. No soy gay y si por usar falda algunos artista no quieren colaborar, no me imagino como serán con esa comunidad, wow nunca pense que sentiría la discriminación", comentó el intérprete.

El post es acompañado de una imagen en la que se le ve con una esplendora falda que tradicionalmente ha identificado a las mujeres.

No obstante, Kiko aclaró que no es gay: “Seré claro, tengo un hijo, una esposa y soy un tigre de la calle, una cosa no tiene que ver con la otra pero En el proceso de mi álbum, #Llegoeldomi, algunos artistas de la música latina me han rechazado por usar faldas”.

Kiko, conocido por temas ”Mueve las caderas”, “Puerto Rico”, “Como eh” , expresó su apoyo a la comunidad LGBTQ+.

Agregó que la “homofobia” es odio y la musica debe ser “amor” por lo que se debe respetar la libre expresión.

José Alberto Rojas Peralta, nombre de pila de Kiko, se encuentra trabajando la internacionalización de su carrera, al igual, que algunos nuevos proyectos.

Hace unos días, estrenó el tema “Como eh” junto a Maffio, el cual conquista ya la suma de 5 millones de visitas en YouTube.