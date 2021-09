10 buenos ejemplos de urbanos y comunicadores salidos del barrio que dan pasos correctos en la vida

Alex Taylord

(Colaboración especial)

Santo Domingo. RD

La crítica es un elemento fundamental de denuncia, pero sin obra la fe es muerta. Por eso en los últimos días con el alboroto que ha formado nuestra artista urbana Tokischa y la avalancha de comentarios, desautorizaciones y ofensas a nuestra comunidad urbana, no puedo dejar pasar la oportunidad para demostrar que no hay nada tan malo que no tenga algo de bueno y viceversa.

Antes de enumerar los aportes positivos en material humano que nuestra comunidad urbana ha aportado a la sociedad dominicana, quisiera dejar claro que en mi caso particular, ninguna persona que NO haya trabajado, que NO haya aportado de alguna manera al desarrollo de nuestra cultura de música urbana, que necesita mejorar como todas las áreas de nuestra sociedad, ninguna de esas persona que nos discrimina, que entiende que la música urbana no es música por el simple hecho, de tener una estructura armónica distinta a la que le gusta, ninguna opinión de personas con las características anteriores, tiene valor para mí, y mucho menos podrá aportar algún elemento para superar lo negativo de, porque simplemente, son detractores.

Dejando claro eso, voy a ir mencionando solo unos cuantos de los cientos de aportes que nuestra comunidad de música urbana ha aportado a nuestra sociedad:

Ramón Tolentino: es un periodista que ha resaltado gracias a su franqueza y su peculiar forma de denuncia. Actualmente pertenece al elenco del programa radial “Esto no es radio” (99.3 FM).

Sin embargo, lo que pocos saben es que él y su hermano mellizo fueron los bailarines de Break más famosos de la cultura hip-hop de República Dominicana en los 90s.

Vladimir Jáquez: Premio Nacional de la Juventud 2007, comunicador social egresado de la UASD con maestría en trabajo social de la PUCMM y especialidades en comunicación estratégica y políticas públicas. Criado en Los Minas, de familia pobre (no sólo humilde). Su padre lo crió siendo motoconcho y luego conchando en carrito viejo.

Mediante su canal de Youtube ha conseguido promocionar lo mejor de República Dominicana con “Más allá de las Redes”.

Ver sus entrevistas con esas historias tan motivadoras y emotivas es un cable a tierra para nosotros.

El comenzó a principios del 2000 en un grupo llamado La Escuadra Neutral. Y aunque usted no lo crea, este gran comunicador y promotor de lo positivo es un aporte de la música urbana dominicana.

Orlando Méndez: es un cronista deportivo de larga data, que popularizó la frase "Pelotero o modelo" y que ha participado en los programas de deportes de mayor incidencia en el país: “Desayuno deportivo”, “Z Deportes”, “CDN Deportes”, entre otros.

Su peculiar forma de narrar los juegos de béisbol le han granjeado un sitial importante en el corazón de los fanáticos y con esa misma euforia, un nobel Orlando se hacía llamar “eighteen” en el que fue para mí el mejor duo de reggaeton de los 90s, Los Latin Four.

Aneudys Santos: ha tenido un crecimiento enorme como youtuber “impoliticamente correcto”, pero su carrera no comenzó hace un año con su canal de Youtube, ya que produjimos juntos durante los dos primeros años el programa "Esto no tiene nombre", de Milagros Germán y Roberto Cavada.

Aneudys es publicista y asesor de medios. También fue productor durante muchos años de Grupo de Medios Tendencia, del también afamado youtuber Francisco Tavárez, El Demócrata.

Aneudys es un hermano que me regaló la vida y compartimos los comienzos en la música urbana en Cristo Rey, como integrantes del grupo La Legión.

Big Wasikal: es el actual gerente de producción de Grupo Burgos Multimedios TNI Canal 51. Es uno de los mejores locutores comerciales del país. Big fue la voz oficial local de la cerveza brasileña Brahma.

Es otro hermano que me regaló la vida. Fuimos integrantes de la agrupación Relevo All Stars, pero inició con un nobel Lápiz Conciente como dúo en Unión Perfecta.

Gerald Ogando: humorista, animador, actor, cantante, compositor, libretista, guionista y locutor, que comenzó en un dúo de dembow llamado Confusio y Bopero, en el que popularizó el tema "Ma Bueno que e’ así".

Durante unos años perteneció al equipo de los programas de radio y televisión “El mismo golpe” (Zol FM) y “Divertido con Jochy Santos”. Actualmente hace una dupla explosiva con Aquiles Correa en el proyecto "De su cuenta radio show” y también participa en el programa televisivo “El show del mediodía” (Color Visión).

Julio Fortuna: perteneció durante mucho tiempo al equipo de producción de Telesistema, canal 11, en donde compartió con muchos otros profesionales la ardua tarea de acompañar a Roberto Cavada en la edición estelar de “Telenoticias”.

Hoy por hoy dirige la escuela Aprendo Cine, ejecutando una labor hermosa con los jóvenes que desean aprender actuación.

Fortuna inició como rapero a mediados de los 90 en su natal Villa Faro.

Juan Jiménez "Stack": La música corre por sus venas, ya que es hijo del músico y autor Manuel Jiménez, actual alcalde de Santo Domingo Este.

Inició a principios de la década del 2000 con un grupo llamado DBF. Luego fue el productor de cabecera del colectivo El Bloke C-37, del que se desprenden exponentes como Caja Blanca (del desaparecido grupo El Batallon) y Shadow Blow.

Sus logros como productor son incontables: trabajando con artistas de la talla de Víctor Víctor, Joe Vasconcellos, Sergio Vargas, José Antonio Rodriguez, Frank Reyes, Sexapeal, Manuel Jiménez y con artistas cristianos como Redimi2, Romy Ram, Rubinsky, Misael Drullard, Ley DC, 3C, Elión Family, entre otros.

Jhon Wayne RD: es un rapero que combina el rap con el periodismo. Sus trabajos han sido difundidos por medios locales y por medios internacionales como "Primer impacto", "Al rojo vivo", Radio Caracol, Univisión, Telemundo. Anotación: en sus inicios interpretaba canciones explícitas.

Héctor Mario Romero "Dkano": es el artista urbano dominicano de más referencia como ejemplo de letras limpias y comprometidas. Y más lo es cuando se revisa su vida personal y se descubre que vivió en Maquiteria (Villa Duarte).

Es padre de dos niñas (Yalía y Yaimar) con la comunicadora Yadhira Pimentel.

En 1999 a los 19 años culmina sus estudios universitarios (ingeniería de Sistemas en Intec) con honores académicos (Magna Cum Laude).