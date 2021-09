Tokischa habla de su dura infancia y cómo tuvo que prostituirse

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tokischa no escondió nada de su vida pasada. La exponente urbana habló de su difícil infancia, inicio de su rebeldía, así como del mundo de las drogas, prostitución, las críticas y la fama durante una entrevista difundida en el canal de Youtube "Alofoke Sin Censura" de Santiago Matías.

"Estando muy pequeña mi madre se fue a vivir a los Estados Unidos, siempre estuvo pendiente de mí, pero rodé mucho, estuve en casa de una amiga de mi madre, luego con una madrina, después una tía, etc. Como niña me sentía abusada (maltratada). Me enviaban cosas desde Estados Unidos y me lo robaban. Mucha de mi familia me trató bien otros no. No tenía ese cariño de mi mamá, aunque siempre hubo comunicación con ella por teléfono’’, indicó.

Tokischa comenta que aprendió el idioma del inglés gracias al interés de su madre, recuerda que se encerraba en su habitación y leía muchos libros, luego comenzó a enviarle cartas a su madre en inglés, finalmente fortaleció el idioma en un instituto de idiomas.

Tokischa y la prostitución

La controversial artista revela que estaba muy cansada de vivir bajo tutelas, desde que cumplió los 18 años buscó trabajo en un call center. Se mudó con su hermano e inició a conocer la realidad de la calle. Relata que Liyeira, fue la persona que le enseñó una parte del mundo de la prostitución, específicamente cómo ‘enganchar a un Suggar Daddy´.

Ese ‘negocio’ duró una temporada, hasta que su último cliente el cual como los demás eran personas de alta edad, este consumía muchas drogas y es ahí donde inició en el 2017 una vida más intensa en el consumo de drogas.

‘’Estar con una persona que no te gusta y agrada es frustrante. Después que tenía sexo con él, entraba al baño a ducharme, llorando, frustrada. Al principio gastaba el dinero en droga, luego en la música’’.

Por suerte se concentró en la música y comenzó a construir la visión de su proyecto, la cual describe es tal cual lo que está viviendo, dejando en el pasado ese lado oscuro de su vida.

Sobre su rebeldía

Su ‘desacato’ inició cuando estaba en el 5to grado. Admite que presenció mucha violencia en su entorno familiar, y allegados, razón por la cual cree que en su adolescencia fue muy agresiva con amistades, pareja y algunos familiares. Sabiendo de su agresividad supo que podía utilizarla en canciones de rap.

Los adultos en su entorno se quejaban constantemente de ella, y su madre comenzó a creerles solo a ellos. Eso la hacía más rebelde y se refugiaba en sus amigos.

Sobre su padre

La cantante dijo que su papá era como el tiguere de la familia, reconociendo que evidentemente cometió muchos errores; estuvo en la cárcel de donde se escapó varias veces, pero al mismo tiempo siempre trató de ser un buen padre, del cual cree heredó muchas cosas. Su madre siempre trató de alejarla de su padre, debido a que tenía una vida muy rápida en la calle.

Sobre el rol de los centros educativos

Hubo una temporada en la cual su padre estuvo preso, y en esa etapa solía responderles mucho a las profesoras, hasta un punto que la botaron del colegio y tuvo que ir a la escuela pública.

‘’En el colegio no me ayudaron, no me dieron apoyo psicológico, solo me botaron y me enviaron a una escuela pública en la cual no hay control y comencé a conocer y tener noviecitos’’, manifestó Tokischa, exhortando a los centros educativos privados y públicos a que cumplan con su cuota de responsabilidad en el acompañamiento de la conducta del niño o niña antes de decidir expulsarlos definitivamente.

Sobre los niños, los padres y su compromiso social

La cantante revela que los problemas de su casa en su infancia y la adolescencia fueron una locura. Vivía con una tía muy fuerte de carácter, pero aprendió mucho de ella, lo cual influyó en su independencia.

‘’Los adultos le meten mucha presión a los niños, no se dan cuenta, pero eso afecta mucho a los niños. En mi adolescencia intente suicidarme. Lo que yo viví en mi infancia fue muy intenso, aun no sé cómo lo superé. Aún tengo familiares que están luchando con esas frustraciones’’.

La artista comenta tener una sobrina, a la cual trataron de que ella no escuchara su música, pero la niña las descubrió, y a escondidas las escuchó. "lla no la entiende, pero crecerá, qué vamos a hacer, le vamos a explicar todo y cultivar la confianza de que ella siempre sea sincera con uno para así orientarla; mi música no es para niños, pero ¿qué tanta confianza hay en tu hogar?, no es mi responsabilidad, la van a escuchar, pero el control la tienes tú, los padres", aseguró Tokischa.

Sobre su compromiso social manifiesta no tenerla, cree que la sociedad tiene sus leyes y reglas, pero no es responsable de arreglar a la sociedad ya que ella no es la sociedad.

La espiritualidad y las Drogas:

Pese a que si ha consumido marihuana por mucho tiempo confiesa que actualmente no consume drogas. ‘’ Entendí que no la necesito, es algo que mi cuerpo no quiere, ni mi espíritu y mente lo necesita. El mundo de las drogas fue que conocí el aura positiva de las energías y retomar una vida más tranquila’’.

Sobre las críticas y su relación con Dios:

Asegura que ha sido criticada desde niña, es algo que le da igual. Otras cosas si le molestan, pero las críticas no. ‘’Me curo mucho, me dan risa, al igual me da pena, ya que, muchas de esas personas que hacen críticas tienen problemas más profundos’’.

Sobre Dios dijo, ‘’Él lo es todo. Nosotros vivimos dentro de Dios. Es muy bonito tener a Dios presente y agradecerle por todo. Él me ha bendecido y me ha cuidado.

Finalmente, sobre el peso de ser Tokischa, cuenta el anécdota de que recientemente estuvo buscando apartamento, del cual envió toda la documentación pertinente, pero cuando la dueña supo que era ella no aceptó que se mudara, acción que le preocupa porque en casos más extremos teme se le impida hasta el derecho de ser atendida en algún centro médico en caso de algún día necesitarlo: ‘’eso fue muy desagradable, porque por ejemplo, si llego a un hospital y hay una hermana de la iglesia y ve que soy yo, me dejará morir?

Pese a las críticas, Tokischa está gozando de su mejor momento musical de su novel carrera musical, recientemente confirmó su visado para asistir a los premios Billboard de la Música Latina.