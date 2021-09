Kany García: "Si volviera a nacer... Quiero tomarle la mano a mi esposa y hacer camino"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Al defender y celebrar la primera portada de una pareja homosexual en la revista People en Español, la cantante puertorriqueña Kany García se mostró orgullosa de su orientación sexual y sostuvo que volviera a nacer le gustaría lo mismo.

"Si volviera a nacer, quiero ser parte de esta comunidad. Quiero tomarle la mano a mi esposa y hacer camino", comentó García en un post en su Instagram.

La cantante puertorriqueña contrajo matrimonio en diciembre de 2019 con su pareja, Jocelyn Trochez.

La pareja se tomó este mes de septiembre la portada de la famosa revista People en Español, para compartir historias desde su hogar y celebrar su amor.

En la portada digital, publicada en forma de video, se ve a García y Trochez compartir un tierno beso entre risas y abrazos.

"Como si ya no me estan pasando cosas hermosas, hoy @Peopleenespanol me regala esta hermosa portada con mi esposa! El amor siempre ha venido a salvarme de cualquier obscuridad", escribió la cantante.

Según publicó People, la pareja habló sobre el camino a la aceptación y el nuevo integrante de su familia, un perro llamado Dante.

"Gracias @peopleenespanol por ser parte del camino que apuesta por la inclusión. Y a ti @kanygarcia por afirmar que agarradas de la mano se camina mejor", publicó Trochez.

En las diferentes publicaciones hay miles de comentarios de felicitaciones, pero también hay de personas que criticaron la exposición y la relación gay.

Ante esto, Kany este sábado publicó en su Instagram algunas reflexiones: "Gracias @peopleenespanol por su primera portada de una pareja homosexual. No tienen idea de lo que esto significa para cada niñ@ de nuestra comunidad, quienes muchas veces son señalad@s, discriminad@s y marginad@s".

Luego agregó: "Hay que tener el cuero duro para aguantar señalamientos cargados de odio. Comento todo esto porque solo basta con leer tantos comentarios llenos de ese mismo odio bajo nuestra portada, para entender cuanto nos falta por aprender y visibilizar, pero aun así ustedes nos han tomado de la mano y han apostado al amor como el mejor escudo".

La intérprete de 38 años puntualizó que "recibo cartas a diario de personas que prácticamente andan asfixiad@s de tanto discrimen y atropello. Les abrazo, les leo, les siento y siempre llevo conmigo un pedazo de su dolor".

Tras proclamar que se siente feliz de su condición sexual, deseó "profundamente que nuestra nueva generación viva sin miedo y esta es la única manera de lograrlo; siendo irreverentes y valientes".