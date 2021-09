Raeldo López dice que no hace obras sociales “porque yo no puedo regalar el dinero que me gano trabajando”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor y productor Raeldo López, quien dijo que está bien económicamente, fue cuestionado sobre el porqué no realiza obras sociales a lo que respondió que no le gusta regalar el dinero que se gana trabajando.

“No te vemos haciendo obras sociales… ¿Por qué no hemos visto eso de Raeldo López?”, fue la pregunta que le realizó un panelista del programa que digital “Fogaraté”. “Porque yo no puedo regalar el dinero que me gano trabajando”, respondió tajante el productor.

El locutor de “Cambio y fuera” explicó que no está en la condición de regalar lo que está trabajando “porque ¿qué yo hago regalándole una receta de 3 mil pesos a una gente un mes? Yo estoy en completo desacuerdo de regalarle dinero a la gente porque yo lo que estoy regalándole el pescado, no los estoy enseñando a pescar”.

Raeldo dijo que no está para regalarle nada a nadie y que ese servicio social del que le preguntaron él lo tiene todos los días en sus redes sociales con sus monólogos los que definió como “terapéuticas” “Escuela para mujeres” y “No eres tú no soy yo”.

López aseguró que esa modalidad de regalar es que tiene a la República Dominicana “sumida en la miseria, en la pobreza, en la mediocridad, en la estupidez”.

En ese sentido, expresó que le dijo al presidente de la República Luis Abinader que dejen de regalarle dinero a la gente.

Aclaró que decidió apoyar a Abinader antes de ser presidente le dijo que no quería dinero y lo hacía desinteresadamente. Esto debido a que entendía que el primer mandatario era la opción correcta y para tener todo el derecho de expresarse cuando lo hiciera mal.