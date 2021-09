Tokischa: “Yo sé lo que soy y lo que diga el otro no me parece muy importante"

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

La simpatía hacia ella es blanco o negro, nunca gris. Así como provoca muchas criticas de igual manera le manifiestan halagos y es que como ella misma dijo en conversación con LISTÍN DIARIO: “Tokischa no anda en gente”.

Sus controvertidas letras, sus llamativos vestuarios y su atípico estilo han llevado a esta joven 25 años a ser criticada y amada en partes iguales, pero ella no se enfoca en lo negativo, al contrario, no le afectan porque tiene un propósito y lo está cumpliendo.

“No me afecta en las críticas porque yo como persona no le pongo caso a las críticas malas, más bien me curo con eso, me divierto porque es que en la vida siempre va a haber un sí y un no. Crítica buena o mala le suma a la carrera de todo el mundo. Además, yo sé lo que yo soy y no tengo esa sensibilidad con lo que diga el otro realmente no me parece muy importante”, expresó Tokischa Altagracia Peralta, nombre de pila de la cantante.

+ Su vida privada

Más allá de todo lo que envuelve ser artista y lo que ha proyectado para las cámaras, Tokischa confiesa que es una persona tranquila a la que le gusta mucho la comida y su círculo de amigos es bastante cerrado.

En ese sentido, reveló a este diario que tiene una pareja, pero no le gusta mostrar mucho de su vida privada en sus redes sociales porque le gusta guardar su intimidad.

“No muestro mucho de mi vida personal en las redes porque es para mí intimidad. No me gusta compartir mis cosas íntimas, ni mis personas cercanas porque son cosas mías y me gusta que mi intimidad se quede conmigo”, expresó.

Sobre sus padres expresó que son “rulay” y están muy orgullosos de ella.

+ Rosalía y J Balvin dieron el primer paso

Tokischa, quien es conocida por hablar sin tapujo de sexo y mostrar un feminismo al que muchos califican de “incomodo”, tiene tres años de carrera en el que inició con “Pikala”.

En tan poco tiempo de carrera se ha convertido en un fenómeno mundial tras recientemente grabar con dos superestrellas de la música, la española Rosalía y el colombiano J Balvin.

“Perra” y “Linda” son las colaboraciones que han puesto a la dominicana en el ojo del mundo.

En tan solo tres días el tema con Rosalía se ha disparado hasta convertirse en el vídeo musical número #1 en tendencia en el mundo y encabezar las listas de reproducción de múltiples plataformas digitales.

"Llegué tarde a la cita, estaba con La Rosalía/ Las amigas que se besan son la mejor compañía", reza parte de la canción con la catalana.

Mientras que “Perra” con J Balvin los artistas se ponen en dos perros con una letra con mucho doble sentido.

El tema ha llamado la atención de la banda inglesa Coldplay, quienes la pusieron en su top tres de sus canciones favoritas.

Sobre todo, lo que está sucediendo en su carrera, Tokischa contó que sí se esperaba que pasara esto porque ha sido su visión desde que inició.

Fueron Balvin y Rosalía, cada uno por su parte quienes contactaron con la cantante dominicana para colaborar con ella.

El intérprete de “Blanco” la contactó por isntagram y ella de inmediato le envió la canción que forma parte del álbum del colombiano.

Mientras que La Rosalía consiguió su número y la invitó a hacer un tema juntas.

“La química con ellos fue muy bonita, una experiencia muy inspiradora. Rosalía es un amor de persona desde que nos juntamos yo me sentí como si la conociera de toda la vida. Con Balvin no tuve mucha interacción porque solo vino para el video, pero lo que jangueamos ahí en el video nos divertimos mucho y también fue una experiencia muy bonita”, contó Tokischa sobre su experiencia con los artistas.

+ Sobre las fotos en el altar de la virgen

Sobre sus polémicas fotos frente al altar de la virgen en Jarabacoa, dijo que las personas y las autoridades no supieron interpretar su mensaje.

“Yo no creo que haya hecho nada malo solo siento que no entendieron mensaje con esa fotografía, lo mal interpretaron mejor dicho a su manera. El título de la foto lo dice todo que es los cuero también rezan eso fue lo que hice y sí tú te fijas ves a una mujer en su ropa de mujer de la calle rezándole a la virgen y lo malinterpretaron, pero se hirió su moral comprendo y ya me disculpé por eso”, explicó.

A pesar de las controversias y críticas, Tokischa está muy agradecida con e pueblo dominicano por todo el apoyo que le han brindado desde el inicio de su carrera.

“Yo me he sentido siento muy apoyada por el pueblo dominicano porque desde que yo empecé con ´Pikala´ el apoyo me lo empezaron a dar aquí y en mi país no me hubiesen apoyado no había tenido esa visibilidad al exterior. Yo siempre me sentido muy querida y muy apoyada, aunque haya cierta parte que me critica, pero eso también es apoyar”, expresó Tokischa.

La intérprete del “Tunkuntazo” tiene muchos proyectos y colaboraciones en puerta. Estará presente el festival Neón en Punta Cana y Cancún, México en diciembre y enero junto a J Balvin. Al igual que en Miami. También lanzará un tema en rock, ritmo que es su favorito.

+ Le responde a Maffio

Recientemente el productor y cantante Maffio dijo a este diario que había grabado un tema con la cantante, pero su equipo lo estaba “mareando” con el lanzamiento porque es una canción limpia y sin mala palabras.

A esto, Tokischa respondió explicando que todavía no ha llegado el momento de lanzar el tema, el cual tiene un verso que es muy especial para ella porque lo escribió en un momento especial de su vida.

“Es mi estilo porque es mi verso, es mi vivencia, son mis cosas. Lo que pasa es que no es el momento, cada cosa tiene su momento yo tengo muchísimas canciones que no han salido y colaboraciones, pero cada cosa tiene su momento”, respondió.