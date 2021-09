Georgina Duluc califica de “mediocre”, “pobre” y “basura” la televisión dominicana

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La comunicadora y actriz Georgina Duluc, quien hace unos meses anunciaba su regreso a la pantalla chica tras ocho años fuera del citado medio, dijo que la televisión dominicana aes “mediocre”, “fea”, “terrible” y hay que cerrarla.

“Yo creo que la televisión deben cerrarla definitivamente. La televisión de este país es terrible, muy fea, muy pobre, mediocre”, fue la tajante respuesta de Duluc en el programa “Esto no es radio” al ser cuestionada sobre su percepción del medio.

En ese sentido, la comunicadora dijo que salvo a algunas excepciones, se quedó todo lo “peor” en la televisión dominicana.

“A mí me da mucha risa porque desde hace 20 años yo estoy oyendo a los periodistas de aquel tiempo que decían, justamente cuando nos atacaban, se quedarán las mejores… y no se quedaron las mejores, se quedó todo lo peor porque lo que estamos viendo no es lo mejor salvo algunas excepciones”, manifestó Georgina.

La actriz, quien está promocionando su obra de teatro “De Caperucita a Loba”, calificó la televisión y los medios en general de “basura”.

Se recuerda que Georgina está confirmada para regresar a la pantalla chica a ser la presentadora del reality “Baila dominicana baila” a través de Digital 15, el cual estaba supuesto a iniciar el pasado mes de junio. Sin embargo, el proyecto se ha quedado en el aire y no se ha vuelto a mencionar nada al respecto.