De Mario Casas para República Dominicana: "Te veo pronto, gracias"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Mario Casas la pasó de maravillas en el paraíso dominicano de Punta Cana. Al menos prometió volver y eso es una buena señal de su sentir luego de pasar una semana de vacaciones junto a familiares.

"See you soon ("te veo pronto") República Dominicana, gracias", escribió el célebre actor español de series y películas en su Instagram junto a una foto en la playa.

El post recibió en menos de una hora más de 112 mil "me gusta" y sobre los dos mil comentarios entre sus 6.7 millones de seguidores.

"¿Comiste long play?", le preguntó Mariela Guerrero, mientras el actor Jalsen Santana le dio las gracias por la visita: "Es tu casa".

También el Ministerio de Turismo dominicano le respondió en inglés: "See you soon".

Casas no solo disfrutó de las bellezas turísticas dominicanas, sino que también dejó su contribución al medioambiente al sembrar un árbol en la zona donde se encuentra.

El actor participó en una jornada de restauración ecológica en Palmilla, Parque Cotubanamá, una actividad coordinada por nuestro Ministerio y Sky Tours.

El ganador de Premio Goya a mejor actor por la película "No matarás" (de David Victori), se dio a conocer en la series de televisión "Sin Miedo a Soñar" y "Los hombres de Paco", así como en el filme "Tres metros sobre el cielo".

Su más reciente actuación es “El inocente”, reciente serie de Netflix de Oriol Paulo que protagoniza.

En la serie Casas, de 35 años, da vida a Mateo, quien se ve involucrado en una pelea en la que accidentalmente fallece un joven, suceso que lleva al entonces estudiante de derecho a prisión.

En los últimos años Casas se ha metido en papeles como el de Francisco Boix en “El fotógrafo de Mauthausen”, se ha convertido en el último habitante de un alejado pueblo de las montañas en “Bajo la piel del lobo”; en un violento y vengativo padre que pierde a su hija en “Adiós” o un obsesivo y terrorífico técnico en emergencias sanitarias en “El practicante”, donde conoció a la actriz Déborah François, su última pareja conocida, poco tiempo después de romper con Blanca Suárez.

Así hasta llegar a Dani de “No matarás”, que le ha valido el reconocimiento de académicos y compañeros.