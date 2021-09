Maffio advierte: el artista que busque controversia no tendrá cabida en su disquera

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Lo controversial no va con Maffio. Ni tampoco con Alkatraks Music Group, la disquera que acaba de lanzar. Su norte está en la música como compositor, productor y empresario, pero ante todo siente un compromiso especial como padre de familia.

Este dominicano es uno de los productores más influyentes de la música latina desde que comenzó hace más de dos décadas. Ha colaborado con innumerables cantantes reconocidos. Su nombre forma parte de la banda sonora de muchas personas con millones de reproducciones en sus canciones.

Debido a su vasto conocimiento de la industria musical, Ariel Peralta Mendoza, nombre de pila del artista de 35 años, tiene muy claro lo que funciona y lo que no y es por eso que ha trazado la

línea en su nueva casa disquera: cero artistas controversiales.

“En esta disquera no vas a ver un artista con controversia ni enfocado en enseñar. Aquí se va a hablar con la música y con respeto y cualquier artista que se vea involucrado en una controversia innecesaria no lo queremos”, afirmó tajante el productor en conversación con LISTÍN DIARIO.

+ Su pensar

Maffio, quien es artífice de muchos éxitos musicales, tiene claro que no es ningún santo y que en la vida todo se trata de balance, pero eso también piensa que el artista es quien controla el público y lo que le ofrezca eso consumirá.

“Yo hago arte, mis canciones no son evangélicas, a mí me gusta poner la gente a bailar, pero tenemos que tener un balance y si te catalogas un artista de hacer música sucia, entonces tienes que tener un balance”, expresó.

Sobre las letras de los temas de muchos exponentes urbanos agregó: “Al final del día cuando cumplas los 40 años con eso tatuajes en la cara y los pliegues de la piel comiencen a colgar ya tú no vas a poder estar cantando esas canciones sucias”.

Asimismo, dijo que el público está dividido en dos: existe aquel que le gusta la música explícita y el otro que disfruta la música limpia. Ante esa realidad, “hay que encontrar el balance y hacer un híbrido de cómo no ser tan tajante y ser más artístico”.

+ De Tokischa

Con relación a ese balance que deben tener los artistas, el intérprete de “Elma María” opinó sobre el controversial caso de la rapera Tokischa, quien estuvo en la palestra por posar semidesnuda frente al altar de virgen.

“Cuando se trata de orientación sexual, religión y política el artista no debes de tocar eso porque hay mucha gente que vive por eso y lo criaron por eso y sabes que le vas a faltar el respeto”, opinó. Y añadió: “No sé porque Tokischa lo hizo, de verdad que no lo sé, pero yo no lo haría, yo respeto a todo el mundo”.

Precisamente con Tokischa el productor grabó un tema que aclaró que “es una canción limpia y no dice mala palabra”.

Sin embargo, el tema que se titula “Sobrio” no ha salido y Maffio aún no sabe la razón.

“Yo le he preguntado al equipo de ella qué es lo que va a pasar con la canción porque usualmente cuando yo me encierro con una artista le pongo todo mi tiempo, pero ya estoy metiéndome en la cabeza que esa no es la canción que ellos quieren sacar. Lo que me dicen que sí que la van a sacar pero que tienen que esperar”, explicó.

El productor musical siente que el equipo de la cantante lo está “mareando” para no sacar el tema, el que definió como un “palo”, aunque no es en la línea que usualmente tiene Tokischa.

Aparte de la disquera, Maffio está haciendo realidad otro de sus sueños: la primera escuela de arte sustentable en el Caribe y se iniciará en República Dominicana, específicamente en el barrio donde nació, Las Cañitas.

El proyecto se retrasó por la pandemia, pero ya está en marcha y se iniciaron las conversaciones con el gobierno dominicano. Será en colaboración con el artista Akon y tienen planes de expandirlo a más provincias y otros países del Caribe.

Su disquera

Alkatraks Music Group es una compañía que surgió como un sueño, en el 2005, pero siempre tuvo claro que debía trabajar para poder hacerlo realidad.

“Yo fui trabajando fuerte estaba claro que no podía ser una compañía sin nombre y sin peso porque no me la van a creer, entonces yo decidí hacer mi trabajo hacer mi diligencia como decimos en República Dominicana, hacer mi nombre y ganar premios y yo creo que el tiempo de Dios fue perfecto en el 2021”.