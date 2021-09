"Red Notice" desvela su tráiler con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds

EFE

Los Ángeles, EE.UU.

La película "Red Notice", uno de los títulos de Netflix más esperados de 2021, presentó este jueves su primer tráiler con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds encabezando su espectacular elenco.

Esta cinta de acción con toques de comedia gira en torno a un agente del FBI (Johnson) y un escurridizo estafador (Reynolds), que idean una extraña alianza para dar caza a la ladrona de arte más buscada y misteriosa del mundo (Gadot).

El primer adelanto de "Red Notice", que se estrenará en la plataforma digital el próximo 12 de noviembre, muestra a los personajes de Johnson y Reynolds jugando al gato y el ratón con el papel de Gadot en una persecución por todo el mundo.

El director y guionista de esta película es Rawson Marshall Thurber, quien ya sabía lo que era trabajar con Johnson puesto que ambos compartieron créditos en las cintas "Central Intelligence" (2016) y "Skyscraper" (2018).

"Rawson Marshall Thurber ha entregado un dinámico guion que yo y mis compañeros y cómplices, Gal Gadot y Ryan Reynolds, estamos deseando rodar", afirmó Johnson, que también figura como productor con su compañía Seven Bucks Productions, cuando se anunció el proyecto en 2019.

"Admiro la ambición de Netflix por convertirse en uno de los estudios más grandes en todo el mundo (...). Su desenfrenado entusiasmo por 'Red Notice' se corresponde igualmente con su compromiso para entretener al público a escala internacional", añadió.

Johnson, Gadot y Reynolds son tres de las estrellas más populares de Hollywood en estos momentos y todos ellos han sido noticia en los últimos meses por sus películas más recientes.

Así, Johnson triunfó con la comedia de aventuras "Jungle Cruise" (2021), Gadot dio continuidad al fenómeno de "Wonder Woman" con la ochentera "Wonder Woman 1984" (2020) y Ryan Reynolds ha conseguido uno de los pocos éxitos recientes en los cines que no es ni una adaptación ni parte de una saga con la mirada humorística al mundo de los videojuegos de "Free Guy" (2021).