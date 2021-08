Sarodj rinde homenaje a Haití en el Carnaval de Miami

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Sarodj se presentó en el famoso Carnaval de Miami celebrado en el Miami-Dade Fair & Expo Center Central, en donde puso a bailar al público, en una presentación en la que rindió homenaje a su país, Haití.

Sarodj generó algarabía en la audiencia al ritmo de sus sencillos “Only fans “, “Una noche”, “Quiere comerme” y su más reciente tema “Mawozo”, que ya supera las más de 3 millones de visualizaciones en Youtube.

La ocasión fue propicia para ella interpretar por primera vez el tema de su autoría titulado “Haití”, un canto de aliento por la difícil situación que atraviesa su país debido al reciente terremoto que dejó decenas de victimas mortales y heridos.

Fue un momento tan conmovedor que Sarodj casi ni puede terminar la interpretación, pero fue el mismo público que le dio fuerzas para seguir adelante con la canción cuando todos levantaron y ondearon banderas haitianas, como muestra de apoyo y solidaridad.

“Haití es un tema que me toca enormemente. Lo compuse luego del terremoto que nos afectó, queria expresar lo que siento por mi país y la situación estamos atravesando. Jamás pensé recibir esta muestra de amor, solidaridad y apoyo tan grande. Por un momento sentí que me venía abajo y no terminaría la presentación del tema; fue una emoción demasiado fuerte. Estoy sumamente agradecida”, expresó la artista.

La devastación que ha dejado el poderoso terremoto del pasado 15 de agosto en Haití es enorme y la artista no ha cesado en su gestión en la búsqueda de ayudas y el envío de suministros médicos, los cuales ella personalmente ha entregado.

Y de hecho, todo lo que se recaude por esta canción será destinado para el envío de ayuda a ese país a través de la Fundación Sarodj for a Porpuse.

Hace unos dias la artista habia expresado lo siguiente desde el centro de acopio que abrió junto a su fundación:

“Mi país los necesita. Los hospitales están desbordados, continúan llegando heridos y continua la búsqueda de supervivientes. Necesitamos donaciones de equipo médico. Ninguna donación es pequeña. Hoy es por Haití mañana puede ser por tí. Gracias a todas las personas y entidades que han dicho presente y se han unido en esta labor. La meta de mi fundación es llevar toda la ayuda en el menor tiempo posible. Es una situación crítica la que vive mi país”.