Manolo Ozuna: la manzana de la discordia radial

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Con Manolo Ozuna en el medio, hay dos programas de radio, dos plataformas, dos elencos y dos rivales radiales que se están tirando las cajas y los cajones desde el fin de semana.

Aunque Ozuna aclaró que no dejaba el programa "El Mañanero" (La Bakana FM) para irse con la plataforma radial de Santiago Matías (Alofoke), este lunes el tema se mantuvo en ebullición con los consejos de Isaura Taveras a su compañero de labores, así como la discusión a través de Twitter que protagonizaron Matías y otro de los integrantes del espacio radial "El Mañanero": Elvis de Jesús (El Nagüero).

Ante los rumores de que Ozuna abandonaba a Bolívar Valera para irse con Matías, el comediante explicó que las negociaciones no es con su figura o talento, sino con el programa “Finanzas con humor”, que él realiza semanal.

"La parte de YouTube se va a grabar en un estudio de ‘quien ustedes saben’, pero eso no tiene que ver conmigo porque ese programa no es mío, es de Juan Carlos Guilbe, y sencillamente había una promo de expectativa, y eso quizás la gente lo interpretó como que me iba de “El Mañanero”, pero yo nunca me he sentado a eso.

Sin embargo, en el mismo "Mañanero", bajo la producción de Bolívar Valera (El Boli), la comunicadora Isaura Taveras aconsejó este lunes a Manolo Ozuna a no nadar en dos aguas.

“Pon las cosas en una balanza, y haz lo que tu conciencia, y tu corazón te dicten porque no se puede ir al play en las mañanas a aplaudir a las Águilas y en la tarde a aplaudir al Licey; no se puede ser de los dos equipos”, expresó Taveras.

El Nagüero también le reprochó en su carea a Ozuna que se vaya a grabar a los estudios de Alofoke: "Para mí eso fue lo que no me cuadro. Me pareió extraño que de todos los lugares donde se puede grabar ustedes elijan ese".

A seguidas El Nagüero aseguró: "La intención de ese individuo (refiriéndose a Matías), de hacerle daño directo al Boli eso nadie lo duda".

+ Discusión en Twitter

Horas más tarde, la batalla mediática se trasladó a Twitter, donde Santiago Matías advirtió que los compañeros de Ozuna buscan chantajearlo para que éste no de su paso al emporio Alofoke Media Group a través del proyecto “Finanzas con humor”, el cual se estaría grabando a partir de este viernes de 3 de septiembre en uno de los estudios de su plataforma comunicacional.

Matías apuntó su misil de manera directa a El Naguero: “El cáncer del Morning Shows @ElNaguero11 mira cómo @relsantana progresó con su salida y ahora quiere chantajear a Manolo por querer crecer y trabajar honradamente”.

Santiago luego agrega: “Tu jefe Batman (se refiere al Boli) tiene los nÚmeros, dile que te ponga al dÍa. No desvíes el tema, deja a Manolo trabajar en paz, no lo llames, deja el chantaje en el grupo de Whatssap. Déjalo ser feliz como @relsantana”.

El Nagüero le devolvió en la misma red de Twitter: “Dile eso a los tuyos, que son quienes afirman que, desde el inicio, su enfoque era el Gobierno de la Mañana, ¿o es que no se están reuniendo?”.

En la discusión, también, se observa cómo varias veces Santiago Matías le habla del crecimiento económico que han tenido sus empleados.

Entonces El Naguero se ríe y siguió su andanada: "Levantarte temprano no valió la pena, por fin lo entendiste, ya supera el trauma de hablar de dinero, que solo los pobres mentales se refugian en eso, ya cambié sueldo por negocio, y ahí está la clave”.

Uno de los tantos mensajes compartidos por el Naguero a Matías reza: “Si practicara el odio, tienes todos los méritos para merecerlos, pero mi vida va en otra dirección, en el fondo me preocupas, cada cierto tiempo estás en el filo de un precipicio, ojalá nunca caigas, Dios te bendiga”.

Santiago afirmó que no hay que ser "cientifico nuclear para ver tu odio”, el cual según entiende se puede ver a kilómetros “sin binoculares, Robin”, según reseñó el portal MasVip.

El Nagüero volvió a la carga: “En esta red es difícil jugar con la mente de los demás, aquí el % de sus usuarios pensantes es muy alto, pero es válido el intento”.