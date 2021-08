Actor de “Sin senos no hay paraíso” confiesa que es homosexual

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor ecuatoriano Roberto Manrique, conocido por su papel en la telenovela “Sin senos no hay paraíso” rompió el silencio sobre su orientación sexual.

En un video de casi nueve minutos en su cuenta de Instagram, Manrique les contó a sus seguidores que es homosexual y que desde hace ocho años tiene una pareja estable.

“Tengo un novio maravilloso, un ser increíble. Me ha apoyado a la distancia, me tiene enamorado”, dijo el intérprete.

Y continuó: “Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual porque realmente consideraba que es irrelevante, que hay otros aspectos de quién soy y es lo prioritario”.

Sin embargo, explicó las razones por las que decidió ahondar en el tema y compartir esa parte íntima de su vida con sus miles de seguidores.

Según Manrique, recuerda que en las últimas semanas ha estado un poco extraño y ha meditado bastante, durante sus momentos de reflexión ha llegado a la conclusión de que “no me termino de amar”.

"Tengo que dar un paso para mi bienestar personal y es contar esto, a pesar de que no siento que fue una salida del closet porque mi familia sabe, en el trabajo, todos mis círculos saben y si voy conociendo gente les cuento", agregó Manrique.

Igualmente, aseveró que con su confesión no está saliendo del closet, no obstante, aseguró que se estaba engañando a sí mismo. Además, dijo que había una parte que no podía fluir debido a la situación.

El actor narró el miedo que sintió al confesarle a su padre que era gay, esto debido a que su papá siempre pensó que las personas homosexuales no eran felices.