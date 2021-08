Camila Cabello: "Soy otra persona después de hacer Cenicienta"

Alicia Civita/EFE

Los Ángeles

La cantante Camila Cabello aseguró este domingo que la oportunidad de convertirse en "Cenicienta" fue "transformativa" en su vida y que se siente "otra" como persona y como artista después de haber encarnado al popular personaje de la literatura infantil.

La cinta, que representa el debut de Cabello en la actuación, es una visión diferente del tradicional cuento de hadas. También es la primera vez que una latina encarna a uno de estos personajes tan icónicos en una producción de Hollywood, que se estrena este 3 de septiembre a nivel mundial en el cine y en la plataforma Amazon Prime Video.

Nacida en Cuba, de madre cubana y padre mexicano, Cabello aseguró que se siente particularmente orgullosa de que la película no ponga el foco ni sobre su latinidad, ni sobre la diversidad, equidad e independencia que deben disfrutar todos los seres humanos.

Cabello explicó en una teleconferencia con la prensa que en la cinta se muestran "las cosas como soñamos que sean, con los valores que defendemos en este 2021", aunque la historia está ambientada en otra época.

En este sentido aplaudió el elenco multirracial y multinacional, así como la inclusión del actor estadounidense Billy Porter en el rol de la hada madrina fabulosa.

"Es un personaje sin género y fue una decisión que vino del mismo lugar que inspiró el que se contara la historia de una Cenicienta latina", manifestó.

Y vaya que es latina. Con el nombre de Ella, por el que recibe el apodo en inglés de "Cinderella", porque siempre está en el sótano de la casa cerca de la chimenea, el personaje creado por Cabello es pícaro, con un gran sentido del humor y, como buena caribeña, baila moviendo los hombros y las caderas y no cree en eso de que "calladita se ve más bonita". Todo lo contrario.

"Me siento muy orgullosa de estar representando a mi gente latina y ser el vehículo de los mensajes increíbles que contiene esta película" como la diversidad, la equidad de género y la independencia y la libertad de los seres humanos.

"Es una película que podría verse como feminista, porque ella no está esperando que el príncipe la salve, pero en realidad enseña cómo defender lo que uno quiere", indicó Cabello.

GRANDES LECCIONES

Famosa por canciones como "Havana", "Señorita" y "Don't Go Yet", su más reciente éxito, Cabello no podía dejar fuera el importante rol de la música en la cinta.

Sin embargo, no puede dejar de mencionar las lecciones que incorporó a su vida después de la experiencia, que la llevó a trabajar en su primer trabajo como actriz con artistas como Idina Menzel, Minnie Driver, James Corden, Nicholas Galitzine, Porter y Pierce Brosnan.

"Aprendí que me encanta actuar y que me encantaría repetir la experiencia y que mi mamá tiene razón cuando me dice que mi felicidad es mi responsabilidad y que nadie, aunque me ame mucho, va a poder defender lo que yo quiero para mi vida", dijo.

Pero además, "Ella (Cenicienta) es tan leal así misma que aunque nadie haga las cosas en las que ella cree, no tiene problema en ser la primera. Cuando yo era pequeña no había un personaje así, en el que yo me viera y que pudiera emular. Ahora lo hay", dijo.

Eso no significa que sea un sermón. "Aunque hablamos de valores importantes, la película es muy divertida, llena momentos inesperados, humor y música", destacó.

Y supone además un reto profesional que nunca había intentado y que ha influenciado en su forma de trabajar, como, dice, quedará patente en su próximo disco, que saldrá en los próximos meses.

"A diferencia de la música, que es un proceso más solitario, el cine y la actuación dependen de la colaboración. No hay nada que uno pueda hacer solo y siento que en este disco nuevo incorporé muchos de los elementos de esa forma de trabajar", expresó.

Además del disco, la artista está pendiente de cualquier nueva oportunidad que tenga para actuar, pues quedó "enamorada de la experiencia" y desea que "Cenicienta" sea la primera de muchas.