Spike Lee elimina las teorías de conspiración de su documental sobre el 11-S tras el aluvión de críticas

HBO ha estrenado 'NYC Epicenters 9/11-2021' ('Nueva York, epicentro del 11-S y de una pandemia'), documental de Spike Lee de cuatro episodios que retrata las vivencias de los neoyorquinos a lo largo de 20 años desde los atentados de las Torres Gemelas hasta la pandemia de coronavirus.

El director se ha visto obligado a modificar la última entrega y eliminar metraje en el que se trataban teorías de la conspiración en torno al ataque terrorista en el que daba voz a colectivos que, por ejemplo, sostienen que la caída de las Torres fue una demolición controlada.

Según Deadline, la segunda mitad de la cuarta entrega del documental presentaba teorías sobre las causas de los derrumbes del World Trade Center.

El capítulo ha sido reeditado, y ahora cuenta con 30 minutos menos de metraje que su versión original al eliminar estos testimonios.

En una entrevista con The Times, Lee aseguró que tenía "preguntas" respecto a la versión oficial de las causas del derrumbe de las Torres Gemelas.

"La cantidad de calor que se necesita para hacer que el acero se derrita, esa temperatura no se alcanza. Y luego está la yuxtaposición de la forma en que el Edificio 7 se derrumbó: cuando lo colocas junto a otros derrumbes de edificios que fueron demoliciones, es como si estuvieras mirando lo mismo", dijo.

Estas palabras generaron indignación entre la opinión pública, lo que ha obligado al realizador a modificar su documental.

"Estoy de vuelta en la sala de edición y estoy revisando el octavo y último capítulo de Nueva York, epicentro del 11-S y de una pandemia", dijo, refiriéndose a la segunda parte de la cuarta entrega. "Respetuosamente os pido que no emitáis vuestro juicio hasta que veais el montaje final", agregó en un comunicado.

Según The Times, la primera versión del cuarto episodio "contaba con miembros del grupo conspirativo Architects and Engineers for 9/11 Truth (Arquitectos e Ingenieros por la verdad sobre el 11-S), quienes impulsan la idea de que las torres del World Trade Center fueron derribadas en una demolición controlada".

El primer episodio del documental ya está disponible en HBO. El controvertido último capítulo llegará a la plataforma el 11 de septiembre, coincidiendo con el 20º aniversario de los atentados.