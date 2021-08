Ricardo Arjona canta en metro de Nueva York y no le hacen caso, creen era imitador

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Ricardo Arjona probó suerte en el metro de Nueva York. ¿Resultado? No lo reconocieron. El mismo lo contó: "Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de Nueva York...".

Luego agregó: "Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito".

Con el hastag #Negro y la frase "volver a la calle otra vez", el cantautor guatemalteco dio a entender que se refería a la segunda parte de su disco "Blanco y negro".

En su Instagram, a Arjona se le ve con una guitarra en manos, sentado, con tenis, sombrero bombin, y atuendo callejero.

La publicación, al entrar la noche del jueves, tenía casi 76 mil "me gusta" y casi 3,800 comentarios.

"Ay si yo te veo", "Porque no me pasan estas cosas?", "Yo le reconocería entre un millón de Arjonas", "Imposible no reconocerte"...

+ En pandemia

El intérprete de éxitos como “Historias de taxi” y “Fuiste tú” reunió 150 mil espectadores virtuales de los cinco continentes en su concierto vía streaming el pasado 10 de abril.

En aquella ocasión la alta demanda saturó la transmisión del evento y muchos usuarios no pudieron acceder a show.

Inclusive la productora del latino, "Metamorfosis", mantuvo el concierto durante 48 horas posteriores para todos aquellos que no pudieron conectarse a la página en el vivo.

En días pasados, Arjona anunció fecha de lanzamiento de su nuevo disco llamado “Negro", que contará con 14 canciones, de las cuales siete son inéditas escritas durante la pandemia. El lanzamiento será en octubre de 2021.

Hace poco más de un año, Arjona lanza presentó "Blanco", un álbum especial que sería el primero de un disco doble, que llevaba más de un año en proceso.

Luego llegó el coronavirus y el concepto evolucionó hasta quedar en dos lanzamientos separados de cada disco, a lo que se une una exposición de arte itinerante que se concibió para ver en internet y que se había planificado para ocho grandes ciudades durante la gira postpandemia.

Entre los temas de "Blanco" figuran "El amor que me tenía", "Morir por vivir", "Blues de la notoriedad", "El invisible", "Tarot", "Sobrevivirás" y "El retrato".