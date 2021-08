Julio Iglesias rompe el silencio sobre su salud: “Estoy como tengo que estar a la edad que tengo"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A sus 77 años, el estado de salud de Julio Iglesias es uno de los temas de la farándula en España. Muchas veces lo han puesto en situación delicada, mientras él guardaba silencio hasta este jueves que decidió romperlo y enfrentar esos comentarios negativos.

"Estoy como tengo que estar a la edad que tengo y si tengo que contar la historia de mi vida nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo, por cierto...", publicó en un extenso post en su Instagram.

El legendario artista español aprovechó para contar de manera rápida la historia de su vida, algo fundamental para poder entender su situación actual.

“ "La vida de uno mismo nadie la conoce mejor que uno mismo y es lo que has hecho en la vida lo que verdaderamente es importante". ”



"Tenía 19 años cuando un día cualquiera me encontré en un hospital casi sin vida y con muy pocas esperanzas de poderme recuperar", empezó relatando en referencia al accidente de tráfico que sufrió en el año 1962 (un día antes de cumplir 20 años) y que acabó con su sueño de ser futbolista del Real Madrid.

Iglesias acompañó el texto de una foto de cuando iba a cumplir 21 años: "Llevaba dos años de recuperación, nadaba 6 ó 7 horas diarias hasta que no podía más y fue ahí cuando empecé a escribir canciones"

+ Sus recuerdos

El cantante madrileño recordó que un año después "me fui por primera vez con dos bastones a estudiar inglés en Ramsgate en el condado de Kent. Volví en Navidad a España, pero ya andaba con un solo bastón".

Tiempo después se fue a estudiar otra vez a Inglaterra, en este caso a Cambridge, "desde donde volví en junio" porque un mes después cantaría “La vida sigue Igual” en el festival de Benidorm, el que ganó el 17 de julio de 1968.

Luego agregó: "En esta foto me estaba recuperando poco a poco del accidente. Mi alma y mi cabeza me dieron la fuerza suficiente para seguir viviendo. Era un deportista natural y seguramente eso me ayudó muchísimo en mi recuperación. Nunca dejé de aprender. Es más, creo que aprendí a aprender y aprender a aprender ha sido lo más importante que me ha pasado en todo este largo camino".

Por supuesto, añadió, "que me duele la espalda como siempre me ha dolido, por supuesto que tengo menos fuerzas que tenía antes. Lógico voy a cumplir 78 años y ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que a los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que lo hacía a los 20".

A la altura de ese comentario, el intérprete de "Me olvidé de vivir" arremete contra quienes hablan de él sin tener real conocimiento de su situación.

"A veces oigo que dicen y cuentan que si estoy mal, muchas cosas absolutamente inciertas" y ahí se refiere a que se siente justo en la edad que tiene como es normal para una persona mayor.

Iglesias agradeció "a los que creen en mí" y reflexionó: "La vida de uno mismo nadie la conoce mejor que uno mismo y es lo que has hecho en la vida lo que verdaderamente es importante".

Esta canción ("Minueto", que acompaña a la imagen en el post en Instagram) "la escribí justamente cuando lo imposible estaba acercándose a lo posible, la voluntad era mi compañera perfecta y tiene mucho que ver conmigo lo que conté con esta música".

Iglesias, quien también estudió derecho, debutó en 1969 con el álbum “Yo canto” y llegó a convertirse en uno de los artistas más exitosos del mundo, con más de 250 millones de discos en 14 idiomas vendidos. Ha recibido reconocimientos que incluyen la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España, el título de caballero de Legión de Honor de Francia y, a principios de este año, el Premio a la Trayectoria en los Grammy.