Raphy Pina estalla por publicación falsa de muerte de Natti Natasha y su hija

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El empresario musical Raphy Pina reaccionó indignado por una publicación en las redes sociales sobre la supuesta muerte de su prometida, la artista dominicana Natti Natasha, y su hija Vida Isabelle.

El también manager de la artista enfureció, salió a desmentir la falsa publicación.

"¡Gente mala leche!", explotó Pina.

"Varias personas me han enviado esta foto a la izqda preocupados. Saben que pongo todo en las redes y quien me sigue sabe que la Pinarazzi es gris (a la derecha) , aunque mi barco anterior era como la de la foto, pero no es mi embarcación, ni fue. Vivan sin hacer daño a los demás que siempre salen perjudicadas personas inocentes. ¡NOSOTROS ESTAMOS MEJOR QUE NUNCA!", exclamó, añadiendo: "¡Charlatanes!"

A pesar de que el representante de reguetoneros borró la publicación poco después, muchas páginas y portales lo capturaron y lo compartieron en las redes.

Pina y Natti continúan disfrutando de su familia y su hija Vida Isabelle, quien recientemente cumplió tres meses de nacida.

Recientemente, Natti Natasha y Raphy Pina le dieron una gran sorpresa a una niña de 7 años que superó un cáncer, fanática de la cantante dominicana.