Yiyo Sarante grabará con Jandy Ventura un tema en honor al “Caballo Mayor”

Santo Domingo, RD

El salsero Yiyo Sarante, quien se presentó el pasado fin de semana en el primer “Festival de la Restauración Dominicana” en la ciudad de Miami, lamentó no haberse tomado una foto con Johnny Ventura unos días antes de fallecer a consecuencia de un infarto en la ciudad de Santiago.

Los artistas coincidieron durante la grabación de unos de los episodios del reality show “The Voice”, estando allí el “Caballo Mayor” elogió el trabajo de Yiyo Sarante que desde hace una década viene realizando.

“En esa grabación fue la última vez que vi a Johnny, y me comunicaba que está orgulloso de lo que estás haciendo porque vi unos muchachos que están participando y que están haciendo una canción tuya que están haciendo un trabajo maravilloso, y te felicito porque inspiras a los otros cantantes para que hagan lo que estás haciendo”, recordó en una entrevista con Richard Hernández para el espacio “Lente Abierto” que se transmite por Súper Canal 33.

Aseguró que después de esas palabras Johnny Ventura se alejó, y “me quedé pensando porque no le pedí una foto... me quedé pensando, no soy muy de fotos y cosas, pero Johnny es una persona muy especial para nosotros no tanto como artista si no como persona porque siempre nos vivía aconsejando, donde quiera que nos veía”.

El intérprete de “Pirata” afirmó, en ese sentido, que ha estado en conversación con Jandy Ventura con quien hará una colaboración en honor al “Caballo Mayor” para el disco homenaje que está preparando el “potro” que tendría como título: “Legado”.

“Hace unos días estaba conversando con Jandy Ventura que me dijo que va hacer una producción que se llama Legado, por lo que viene un tema con Jandy Ventura”. Yiyo dijo que antes de comunicarse con Jandy ya él estaba trabajando uno de los temas del “Caballo Mayor” en salsa.

El también arreglista sostuvo que en los próximos días estará saliendo una colaboración en salsa con la “diva del merengue” Miriam Cruz. “Hicimos una colaboración muy bonita con un contenido bien jocoso, bien curioso”.

De igual manera, el salsero presentará featuring con Luis Miguel del Amargue y con La Ross María.

Sarante adelantó en la entrevista que octubre estará por suelo americana, mientras que en noviembre se irá junto a su banda a Europa, en diciembre agotará una serie de presentaciones en la República y para el 2022 en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y “tenemos una agenda por México que tenemos que agotar”.