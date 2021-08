Sandra Berrocal habla sobre su nueva vida: “Soy cristiana”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras varios meses alejada de los medios de comunicación, la expresentadora de televisión Sandra Berrocal ha elegido seguir el camino cristiano y mudarse de Santo Domingo a Santiago.

Berrocal, quien después de salir del programa “De extremo a extremo” se ha dedicado a los negocios que tiene de vender productos para bajar de peso, confirmó al portal Más Vip que está visitando la iglesia.

“Soy cristiana. Me mudé en Santiago. Vengo haciendo un cambio en mi vida desde hace mucho”, dijo la modelo al portal de entretenimiento.

Y agregó: “Mi testimonio lo voy a dar en el momento que Dios quiera”, pero mientras tanto sigue visitando dos iglesias, tanto en Santiago como en Santo Domingo.

Fue en el mes de marzo que Sandra Berrocal salió por segunda vez del programa “De extremo a extremo” Digital 15.

En una entrevista en el programa “Esto no es radio” dijo que fue porque ya no se sentía “cómoda” y no la dejaban avanzar profesionalmente.

Berrocal expresó que ella sentía que no le querían dar la oportunidad que sabía que podía explotar, como hablar más en el micrófono.

Fue cambiando todo en ´Extremo´, nuevos productores, nuevas cosas”, dijo refiriéndose a los cambios que tuvo en el programa que se transmite de lunes a viernes de 12:00 a 4:00 de la tarde por Digital 15, mientras ella estuvo suspendida por la pandemia del coronavirus el año pasado.