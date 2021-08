Miketoks y Morginia ganan notoriedad gracias a TikTok

Santo Domingo, RD

Morginia y Miketoks son una pareja de jóvenes influencers que convierten cada reto en una experiencia. Él, de origen dominicano; y ella de origen estadounidense, se han consolidado en la plataforma del momento TikTok con sus ocurrencias y su mezcla cultural.

Aunque Michael Ismael Silfa nombre de pila de Miketoks ha recibido duras críticas por parte de otros populares creadores dominicanos de otras plataformas; “Mike el de la Gringa” como también se le conoce, se ha destacado en la red social por enseñar a su pareja frases y palabras en inglés de forma divertida. Además, comparte videos para educar sobre diversidad y cultura dominicana.

“Cuando publicamos el primer TikTok, fue divertido e interesante. Últimamente, me he dado cuenta de que cada vez que publicamos uno de esos pequeños videos divertidos en las redes sociales, no solo me estoy divirtiendo, también estoy aprendiendo algo nuevo sobre su cultura: podría ser una palabra, una canción, un plato de comida o incluso una bandera. Aprendo mientras río, por eso lo disfruto”, dijo Morgan Renee (@_Morginia) dijo al referirse a su experiencia como tiktoker junto a su novio Mike.

La pareja actualmente reúne más de 11millones de seguidores en TikTok. Morginia con un total de 2.1 M y Miketoks con un total de 9.1M.