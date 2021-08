El Alfa y Darell se unen en "Pakata"

EFE

San Juan, Puerto Rico

El artista urbano puertorriqueño Darell presentó este viernes junto a su colega dominicano El Alfa "Pakata" el primer sencillo de su próxima producción discográfica, "Everybody go to the Discotek", a lanzarse en los próximos meses.

El tema es una fusión de trap, perreo y dembow, uniendo algunos de los géneros distintos de Puerto Rico y República Dominicana, según se especificó en un comunicado de prensa.

La canción cuenta con un video musical dirigido por Rodrigo Films y cuenta con la participación de ambos artistas rodeados de hermosas bailarinas "que de seguro subirán la temperatura de muchos", detalló el comunicado.

Darell comenzó su carrera como solista en 2013.

Desde entonces, no ha parado de lanzar éxitos y ha colaborado con artistas de la talla de Bad Bunny, Ozuna, Nicky Jam, Anuel AA, Ñengo Flow, Nio García, Casper Mágico, Tempo, Miky Woodz, Juanka "El Problemátiko", Kiko "El Crazy", Brytiago y Rauw Alejandro, entre otros destacados artistas urbanos.

Con la canción "Te Boté" de Nio García y Casper Mágico, la cual contó con un "remix" (remezcla) lanzado en 2018 junto a Bad Bunny, Ozuna y Nicky Jam, que se posicionó en la posición #1 del Hot Latin Songs de Billboard durante 26 semanas.

En 2020 lanzó su primer álbum de estudio, "LVV: The Real Rondon", también conocido como "La Verdadera Vuelta 2".

Entre sus grandes logros incluye tres premios Billboard a la Música Latina.