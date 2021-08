Las mejores canciones de BTS elegidas por seguidoras

Ivanessa Guzmán

Santo Domingo, RD.

BTS es la banda musical surcoreana de las que muchos hablan en República Dominicana y en otros países, tras el incidente por comentarios en el programa "Esto no es radio".

Sus siglas BTS, significan Bangtan Sonyeondan, que traducido al spanglish es Boy Scouts a prueba de balas. La banda está compuesta por Kim Nam-joon, Kim Seok-jin, Min Yoon-gi, Jung Ho-seok, Park Ji-min, Kim Tae-hyung y Jeon Jung-kook, con edades de entre 23 a 28 años.

¿Qué tanto conoces a este grupo?

Para que puedas conocer un poquito más de este fenómeno de la música, aquí una lista de sus mejores canciones elegidas por tres de sus fans desde Corea.



Lucero Ducos, una dominicana que vive en Corea del Sur, contó a este diario que estas son cinco sus canciones favoritas.



Blood Sweet and Tears



Fake Love



Spring Day



I Need You



Butter



Alice Segura Souffront dijo que estas son las mejores:



Butterfly



Pied Pipper



Dope



Her



Dynamite



Para Nicole Rojas debes escuchar estas.



On



Boy with Luv



Black Swan



Dionysus



Mic Drop



Qué pasó en el programa

El martes se generó una controversia con el grupo, debido a que miembros del programa radial, “Esto no es radio” transmitido por la 99.3 FM, propiedad de Santiago Matías “Alofoke”, emitieran comentarios calificado por los fanáticos del grupo como “xenófobos”.

Uno de los locutores del programa radial dijo que BTS es como una religión que practicaban las jovencitas, la cual describió como "una versión china de los Backstreet Boys", además expresaron que los cantantes coreanos se realizaban a cirugías para parecerse a los estadounidenses.



Su “legión de fanáticos” que se hace llamar ARMY, se comparan con un ejército e iniciaron una campaña para exigir que los integrantes del programa se disculpen con BTS y sus fans.



Según la cadena de noticias CNN en español, en un censo realizado por el mismo grupo de fanáticos en 2020, en el que participaron 400,000 personas, están presente en más de 100 países, en su mayoría menores de edad, el 49% restante es mayor de 18 años y uno de cada cinco tiene educación universitaria, agregaron además que más de 21,000 personas, que participaron en el censo, son padres de familia.