Mon Laferte: "Soy feliz! Seré mamá"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Después de un año de intentarlo, la cantante Mon Laferte está embarazada. La cantante chilena compartió la buena nueva con sus seguidores de la red social Instagram, donde es seguida por 3.3 millones de usuarios.

"Por fin! Un año de hormonas", resaltó la artista. Luego agregó: "Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz! Seré mamá".

Al final remalcó: "No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida".

En un momento del en vivo en Instagram, la intérprete dijo que el 2020 vivió una ruptura sentimental que, en sus palabras, la perjudicó mucho, reseñó el portal Elcomercio.pe.

En 2021 ella estrenó nueva pareja: el músico Joel Orta, integrante de la agrupación Celofán y su jefe de producción, con quien compartió recientemente una foto donde le declara su amor.

Luego de presentar su disco "Seis", la chilena planificó una gira internacional empezando por ciudades estadounidenses a partir del mes de septiembre.

"Después de un año y medio por fin podemos anunciar gira. Vamos a empezar en Estados Unidos por las medidas sanitarias y todo el tema de pandemia pero poco a poco iremos sumando fechas por el mundo. Muchísimas gracias, nos vemos en el tour", escribió la cantante en Instagram hace un mes.

Con al menos 26 fechas empezando con Seattle el 14 de septiembre, también visitará ciudades como Miami, Houston, Boston, Nueva York, San Francisco, San Diego y más.

La gira marca el regreso de la autora de "Tu falta de querer" a los espectáculos en vivo tras haber declarado anteriormente que lo suyo era la convivencia presencial cuando se trataba de conciertos.

En abril de este año, la cantante presentó su "intensamente personal" material discográfico "Seis", el cual fue inspirado del documental de Chavela Vargas, en donde claramente muestra su fuerte influencia en la música tradicional mexicana.

El disco contiene potentes colaboraciones con figuras como Alejandro Fernández y Gloria Trevi, y fue elaborado en tiempos de pandemia.

Ambas colaboraciones le valieron dos nominaciones a los Premios Juventud, que se celebran el 22 de julio.

La primera en la terna de mejor fusión regional mexicana y la segunda para el premio Girl Power.

Este mismo año la cantante mostró su versatilidad e incursionó en el género de banda junto La Arrolladora Banda el Limón con "Se me va a quemar el corazón".

Y moviéndose por completo entre géneros, se anunció que la cantante será parte de "The Metallica Blacklist", el álbum tributo a la agrupación estadounidense de rock, Metallica, con la canción "Nothing Else Matters".

El tema será desvelado para el mes de septiembre y en un adelanto se escucha la versión de Laferte cantada en español.

Dicho proyecto reúne el talento de 50 artistas más diversos en estilos, géneros, culturas y nacionalidades.